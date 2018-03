Wie gut werden Sie in den Shops der Netzbetreiber und Service Provider beraten? Wir haben in 34 Läden getestet.

© connect Telekom-Stuttgart

Fragt man seine Mitmenschen nach ihren Erfahrungen mit Mobilfunkshops, kann fast jeder eine Horrorgeschichte von Abzocke, Unkenntnis und Unverschämtheit erzählen. Aber ist die Lage wirklich so fatal oder hat sich an der Servicefront einiges zum Besseren gewandelt?

Anzeige

Wir wollten es genau wissen und haben in Stuttgart, dem Sitz der Redaktion, in München und in Frankfurt insgesamt 34 Läden getestet - pro Stadt je zwei der vier Netzbetreiber, zwei bei Mobilcom-Debitel und die verfügbaren Filialen von The Phone House (die in Stuttgart und München mit nur einem Geschäft vertreten sind).

So haben wir getestet

Die Testerinnen gaben sich dabei mal als Durchschnitts-, mal als Vieltelefonierer aus, die nun auch mobil ins Internet möchten. Auch nach Sparangeboten für die 64-jährige Mutter und die 15-jährige Tochter haben wir gefragt.

Wie die Ergebnisse im Einzelnen ausgefallen sind, lesen Sie in der später folgenden Galerie. Aber so viel vorweg: Völlig überzogene Tarifpakete wollte uns kaum jemand anhängen.

© connect Ivica Crljen, Berater im T-Shop in der Bergerstraße, Frankfurt

Der beste Verkäufer im Test

"Guter Service und eine faire Beratung ist für uns im Telekom-Shop Frankfurt eine Selbstverständlichkeit", so Ivica Crljen, Verkäufer aus Frankfurt-Bornheim. Dass das keine leeren Versprechungen sind, davon konnten sich die connect-Testerinnen vor Ort im T-Shop in der Bergerstraße 113 überzeugen. Der äußerst freundliche T-Shop-Mitarbeiter war um keine Antwort verlegen, sondern führte das Beratungsgespräch souverän, kompetent und unaufdringlich. Da fühlt man sich als Kunde bestens aufgehoben.

Kaufberatung: 12 Smartphone-Flatrates ab 20 Euro

Die Galerie zeigt, was die Testerinnen in den 34 Shops zu hören bekamen. Von guter Beratung bis zu Unverschämtheiten, war alles dabei.

Bildergalerie Galerie Shop-Test 34 Mobilfunk-Shops in der Einzelwertung Wie gut werden Sie in den Shops der Netzbetreiber und Service Provider beraten? Wir haben in 34 Läden getestet.

Die Testergebnisse

Vodafone kann in München und Stuttgart mit kompetenten und engagierten Beratern überzeugen. In Frankfurt nahmen die Verkäufer den Mund zu voll oder zeigten sich desinteressiert.

Statt Kontinuität gab's bei der Telekom recht deutliche Unterschiede in der Beratung: Vom Komplett-Ausfall wie in Stuttgart bis hin zur Topberatung in Frankfurt.

Test: Festnetz-Provider

Bei O2 liefen die Gespräche im Großen und Ganzen zufriedenstellend ab - die Verkäufer berieten individuell und lieferten passende Tarifoptionen.

Base hat günstige Tarife im Portfolio, die die Berater auch fast durchweg passend für den jeweils angegebenen Testerbedarf auswählten.

Mobilcom-Debitel überzeugte vor allem in München mit fleißigen und kundigen Beratern.

Bei der Tarifvielfalt, die The Phone House im Programm hat, sind die Berater nicht zu beneiden. Dafür schlugen sie sich im Schnitt sehr ordentlich.

Die Tabelle zeigt die connect-Wertung für die einzelnen Anbieter

Download: Tabelle

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…