35 Songs für Regentage

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Du liebe Güte, ist das ein Wetter! Am Redaktionsstandort in München gießt es wie aus Eimern. Die Online-Redaktion von audio.de lässt sich aber nicht die Laune verderben und hat sich stattdessen auf die Suche nach den besten Liedern gemacht, die das Thema "Regen" behandeln oder zumindest im Titel tragen und eine Spotify-Playlist erstellt.

Und da finden sich einige wirklich gute Stücke. Altes ist dabei, Neues, Klassiker und eher unbekannte Lieder. Sie alle beweisen, dass Regen nicht zwangsläufig schlechte Laune bedeuten muss. So ist doch schon mancher einen Stepptanz imitierend im Regen durch die Straßen geschwoft und hat dabei die Melodie von "Singing in the Rain" gepfiffen. Selbstverständlich darf dieser Evergreen von Gene Kelly also nicht in unserer Spotify-Playlist fehlen. Ebenfalls zu den Klassikern gehören "Walking in the Rain" von Grace Jones, "Here Comes The Rain Again" von Eurythmics und "It's Raining Men" von den Weather Girls.

Wer es lieber etwas aktueller mag, findet vielleicht Gefallen an Rihannas "Umbrella", Bruno Mars' "It Will Rain" oder "The Rain" von Biffy Clyro. Für Freunde der härteren Gangart haben wir neben Billy Talents "Rusted From The Rain" auch "Dancing For Rain" von Rise Against sowie "Only Rain" von Bad Religion hinzugefügt. Pop-Liebhaber werden sich da eher bei "Why Does It Always Rain On Me" von Travis zuhause fühlen, bei "Crying In The Rain" in der Version von a-ha oder "Set Fire To The Rain" von Adele.

Welchen Musikgeschmack auch immer Sie haben, wir sind sicher, dass in der Liste auch etwas Passendes für Sie dabei ist. Ach, und schauen Sie doch mal bei unserem Spotify-Konto vorbei. Dort finden Sie noch manch weitere Playlist mit hörenswerter Musik.

