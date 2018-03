5GC-Vorträge, Teil 2

5GC-Vortrag: Prof. Frank Fitzek "Kommunikation im 5G-Zeitalter - Das Taktile Internet" Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Präsentation vom 2. Juni 2016 im Rahmen der connect 5G Conference in München.

Frank H. P. Fitzek ist Professor und Leiter des "Deutsche Telekom Chair of Communication Networks" an der TU Dresden und koordiniert das 5G Lab Germany.

Fitzkes derzeitiges Forschungsinteresse sind drahtlose und mobile 5G Kommunikationsnetzwerke, Mobiltelefon-Programmierung, Netzwerk-Codierung, Cross Layer sowie energieeffizientes Protokolldesign und kooperative Vernetzung.

Kommunikation im 5G-Zeitalter - Das Taktile Internet

"Mit 5G wird das Zeitalter des Taktilen Internets eingeläutet. Damit wird es möglich sein, das Internet der Dinge in Echtzeit und weltweit zu steuern und zu regeln. Die bestehenden Kommunikationsarchitekturen, Kommunikationsnetze und Protokolle werden sich grundsätzlich ändern und die Geschäftsmodelle von Dienstanbietern und Netzwerkherstellern und Netzwerkprovidern stehen auf dem Prüfstand. Nachdem sich der Markt in den letzten Jahren nur über Smartphones, Tablets und Cloud-Lösungen definiert hat, rückt das Kommunikationsnetz nun in den Fokus des Geschehens."

5GC-Vortrag: Dirk Poppen "Looking back on the introduction of 4G" von Hakan Ekmen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Präsentation vom 2. Juni 2016 im Rahmen der connect 5G Conference in München.

Seit inzwischen mehr als 15 Jahren berät P3 communications Telekommunikationsnetzbetreiber und ihre Kunden, Hersteller und ihre Partner, Behörden und viele andere in Telekommunikationsfragen. In Zusammenarbeit mit der connect entstand der bekannte connect-Netztest.

Die Präsentation von P3-Geschäftsführer Hakan Ekmen wurde in dessen Vertretung vorgetragen von Co-Head Technical Consulting Dirk Poppen.

Blick zurück auf die Einführung von 4G - was klappte wann und was bedeutet das für den Marktstart von 5G?

"Beim Start von LTE gab es einige Schwierigkeiten. Ein 4G-Netz in Zusammenspiel mit der älteren Technik der 3G- und 2G-Netze ist eine Herausforderung für Netzbetreiber und deren Lieferanten. Folge waren zahlreiche Gesprächsabbrüche bei Wechseln zwischen 4G, 3G und 2G, der Gesprächsaufbau dauerte oft lange, die Datenraten waren oft niedriger als erwartet."

5GC-Vortrag: Dr. Osvaldo Gonsa "Car Communications" Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Vortrag von Dr. Osvaldo Gonsa, Director Mobile Communications ITS, Continental AG.

Dr. Osvaldo Gonsa leitet die Aktivitäten bei Continental für Mobilfunk Kommunikation und deren Anwendungen zum Connected Car und der Entwicklung einer effizienten und sicheren Kommunikationsstrategie für Highly Autonomous Driving (HAD).

Car to Car und Car to Cloud: Was das nächste Mobilfunknetz für den Automobilbau und deren Zulieferindustrie bedeutet - Einblick in Forschung und Entwicklung

"Continental beschäftigt sich seit Jahren mit vernetztem und hochautomatisiertem Fahren. Die tragenden Säulen unserer Vision sind Sicherheit, Komfort und Effizienz. Die Entwicklung der neuen Mobilfunk-Generation 5G begrüßen wir sehr - insbesondere, weil die Anforderungen der Autoindustrie hier von Anfang an berücksichtigt werden."

