6 Smartphone-Kopfhörer ausprobiert

© connect smartphone kopfhörer teaser

Bei Thema Musik haben die meisten Smartphones ganz viel Spielraum nach oben, denn die Klangqualität kann bisher nicht mit anderen Entwicklungen im Mobilfunkbereich Schritt halten. Die Bildschirme werden immer größer und schärfer, die Prozessoren immer schneller - aber der Klang bleibt blechern.

In der Regel sind daran aber nur die miesen Kopfhörer Schuld, die die Hersteller beilegen. Selbst bei teuren Superphones a la Galaxy Nexus findet der Käufer lediglich billige Stöpsel im Lieferkarton. Das Gute dabei: Man muss sie nur austauschen, um sein Smartphone in einen vollwertigen MP3-Player zu verwandeln.

Wer guten Sound mit seinem Telefon genießen will, kommt also nicht darum herum, noch einmal in vernünftige Kopfhörer investieren. Welche Modelle sich dafür anbieten, zeigen wir hier:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Schöner Hören 6 Smartphone-Köpfhörer ausprobiert Das Smartphone hat den MP3-Player längst ersetzt. Aber fetten Sound bekommt man nur mit den richtigen Kopfhörern. Wir stellen 6 Modelle vor, die es…

Mehr Informationen

Galaxy S3 & Co - die Superphones des MWC

Technik-Trends - die innovativsten Gadgets der CES

Zurück zur Startseite von connect

Anzeige

Mehr zum Thema Power für Unterwegs Externe Akkus für Smartphones im Test Kein Saft mehr? connect hat externe Akkus getestet, die Smartphones und Tablets abseits von Steckdosen laden. Unsere Tests zeigen: Kein Akku hält, was…

Ratgeber: LTE Marktübersicht: LTE-Smartphones und -Surfsticks Mit LTE surfen Sie mit bis zu 70 MBit/s. Wir zeigen die Smartphones und Surfsticks, die die superschnelle Übertragungstechnik unterstützen. Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor.

Ratgeber Warum Strahlenschutzfolien das Gegenteil bewirken Folien und Schutzhüllen für Smartphones sollen die Strahlenbelastung senken. Wir haben nachgemessen: Das Gegenteil ist der Fall. Zubehör Schräge Gadgets für iPhone und iPad Gitarren, Lautsprecher in Pflanzenform oder ein per App steuerbarer Roboter: Wir zeigen Ihnen Gadgets und Zubehör für iPhone und iPad, das nicht jeder…