8tracks ist nicht nur ein Streaming-Dienst samt Musik-Apps für iOS, Android oder Windows Phone, sondern vor allem soziales Musikhören: Die Wiedergabelisten werden von Menschen gemacht, zu hören gibt es Top-Hits und Unbekanntes. Der Spaß ist gratis und die Werbung hält sich in Grenzen.

Wenn Sie die Nase voll haben von automatisch generierten Wiedergabelisten und Internet-Radios, dann sind Sie ein klarer Fall für 8tracks. Der Webdienst stellte jede Menge Musik per kostenfreiem Streaming bereit, die Sie auf dem PC, Mac oder mit der für Android und iOS erhältlichen App abspielen können.

Das Besondere daran ist, dass alle Nutzer von 8tracks ihre Wiedergabelisten miteinander teilen. Weil sich Musik ausschließlich über solche Playlists anhören lässt, führt das zwangsläufig zu einem sehr breiten Angebot.

Funktionen: Sehr sozial

Dazu passt das Angebot an sozialen Funktionen: Sie können anderen DJs folgen, Playlists kommentieren, favorisieren, mit Stichworten versehen und so weiter. Einloggen können Sie sich per Facebook, Google+ oder mit einem 8tracks-Benutzerkonto.

Beim Start begrüßt die App Sie mit den so genannten "Hot mixes". Das sind besonders beliebte Playlists. Über den Griff rechts oben blenden Sie eine Liste von Filtern ein, die dabei helfen, die Zahl der Hot Mixes einzugrenzen.

Dienst und Player mit Überraschungen

8tracks lebt auch vom Überraschungseffekt: Im Vorhinein werden Ihnen die Titel einer Playlist nämlich nicht angezeigt. Nur anhand des Namens der Wiedergabeliste sowie den ihr zugeordneten Stichworten (die auch mal Künstlernamen enthalten) können Sie einschätzen, was auf Sie zukommt.

Rechts im Bild sehen Sie die Seite eines DJs. Über den "Follow"-Knopf können Sie ihm wie bei Twitter folgen und neues von Ihm automatisch erfahren.

© Anbieter Lieder können auch bei Google Play bzw. iTunes gekauft werden.

Während der Wiedergabe blendet 8tracks kleine Werbebanner ein. Die Musik wird hingegen nicht von Werbung unterbrochen. Von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen überzeugt 8tracks auch klanglich.

Bedienung: Unspektakulär und problem

Über den Knopf rechts oben erreichen Sie die Wiedergabeliste. Songs erscheinen hier aber erst, nachdem deren Wiedergabe begonnen hat. Wer mag, kann die Lieder bei Google Play bzw. iTunes (8tracks auf Apples Mobilgeräten) kaufen.

© Anbieter Der "Home"-Knopf führt Sie zu allen Funktionen.

Über den "Home"-Knopf links oben links fahren Sie eine Schublade auf, über die Sie alle Funktionen der App erreichen. Mittels "Browse by Tag" können Sie im Playlist-Bestand anhand von Stichworten recherchieren. "Featured", "New", "Hot" und "Popular" enthalten Wiedergabelisten, die die 8tracks-Redaktion gut findet, die ganz neu und/oder beliebt sind.

Die Einstellungen der App sind unspektakulär. Lediglich der Sleep Timer verdient eine besondere Erwähnung. Er beendet die Wiedergabe nach einer von Ihnen vorgegebenen Zeitspanne.

