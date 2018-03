Access Netfront

Motorola, Samsung, Sony Ericsson: Der Netfront-Browser ist einer der am weitesten verbreiteten Handy-Browser.

Anzeige

© Archiv

Der Netfront kommt vorinstalliert mit dem Handy, nachträglich aufspielen kann man ihn nur auf ältere S60- und UIQ-Smartphones - und auch das nicht kostenlos. Im Test traten ein Samsung U700 mit der Version 3.4 und ein Sony Ericsson K850i mit der Version 3.3 des Netfront-Browsers an. Der Netfront ist HTML-fähig, generell kann der Nutzer zwischen der originalen Darstellung einer Webseite oder einer Listendarstellung, die fürs Handy-Display optimiert ist, auswählen. Der rechte Softkey dient als Zurück-Taste, der linke führt in ein recht umfangreiches Optionsmenü, das beim U700 eine lange Liste mit 15 Einträgen offenbarte, beim K850i von Sony Ericsson nochmals unterteilt und damit etwas übersichtlicher gestaltet ist. Im Test zeigte der Netfront allerdings schnell seine Grenzen auf. Beim U700 etwa meldete der Browser beim Aufruf der connect-Seite häufig, dass der Speicher voll sei. Und aus der Navigation mit Aufklappmenüs macht der Browser eine große Liste, die die versteckten Elemente zeigt. Gerade auf großen Seiten fällt es so nicht leicht, den Überblick zu behalten. Wer regelmäßig per Handy surfen will, sollte sich besser den Opera-Browser oder Teashark anschauen und installieren.

Funktionalität +++Bedienung +++connect-Urteil +++

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.