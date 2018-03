Acer Liquid-Smartphones einfach bedienen

Acer bietet für viele seiner Smartphones wie etwa das Acer Liquid E700 die so genannten Quick Modes für eine einfache Bedienung. Wir zeigen, was die bieten und wie Sie Ihr Acer-Smartphone damit bequemer bedienen können.

© Acer Acer Einfach-Modus

Die Acer-Liquid-Smartphones bieten gleich mehrere Optionen um die Bedienung zu vereinfachen. Speziell für Kids bietet sich der Einfach-Modus mit seiner Reduzierung auf Telefonie, Nachrichten, Musik und Kamera an (Bild oben).

Einfach-Modus

Der Einfach-Modus wird wie alle Alternativdarstellungen bei Acer über die Option "Schnellmodus" im Hauptmenü aktiviert. Wir haben das mit einem Liquid E700 ausprobiert, das funktioniert mit den meisten Acer-Smartphones aber gleich oder sehr ähnlich.

Der Nutzer muss hier ein Passwort eingeben, um das Hauptmenü vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Der Startscreen des Einfach-Modus bietet vor allem sechs große Schaltflächen für häufig genutzte Kurzwahl-Kontakte an.

Dazu gibt es eine frei nutzbare SMS-Funktion und die Möglichkeit, eine SMS mit der Nachricht "Mich bitte zurückrufen" an eine vordefinierte Nummer zu senden. Ein Wisch nach links startet zudem die Kamera, ein Wisch nach rechts den Musicplayer. Das Hauptmenü ist wie bereits erwähnt geschützt, allerdings gibt es über einen Wisch von oben nach unten Zugang zum Einstellungsbereich.

Senior-Modus

Wie der Name bereits sagt, ist diese Betriebsart für die älteren Semester gedacht.

© Acer Der Startscreen ist übersichtlich und dank der bunten Flächen leicht zu erfassen (links). Der Nutzer kann über "App hinzufügen" den Startscreen um eine Funktion erweitern (rechts).

Im Vergleich zum Einfach-Modus gibt es hier eine größere Auswahl an Funktionen. So kann man über den Startscreen nicht nur das Wählfeld, die Nachrichten und Kontakte aufrufen, sondern auch die Wetterinfo und die Kamera und das Uhrmenü. Dazu gesellen sich bis zu zehn Kurzwahlnummern, die sich seitlich scrollen lassen. Auch die SMSFunktion mit "Mich bitte zurückrufen" ist vorhanden. Als Besonderheit lässt sich zudem eine weitere Funktion auf dem Startscreen ablegen. Hier hat der Nutzer die Wahl aus sämtlichen auf dem Smartphone installierten Apps und Funktionen. Ein Wisch nach links startet auch in dieser Nutzeroberfläche die Kamera, der Wisch nach rechts öffnet dagegen die Fotogalerie, um sich etwa die neuesten Schnappschüsse der Enkel anzuschauen.

Klassisch- und Ziffernfeld-Modus

Der Klassisch-Modus bietet die komplette Funktionalität des Smartphones in einer stark angepassten und vereinfachten Kacheloptik. Der Ziffernfeld-Modus ist für Vieltelefonierer eine Option.

© Acer Der Klassisch-Modus bietet große Bedienflächen und den vollen Funktionsumfang (links). Letzteres gilt auch für die Ziffernfeld- Variante, bei der Telefonie im Vordergrund steht (rechts).

Ein wenig erinnert der Klassisch-Modus an die Windows-Phone-Benutzeroberfläche mit ihren verschieden großen Kacheln als Bedienflächen. Die einzelnen Funktionen sind eindeutig benannt und bieten den kompletten Funktionsumfang des Smartphones. Damit kann auch der Ziffernfeld-Modus aufwarten. Auf seinem Startscreen ist, wie der Name bereits vermuten lässt, die Zifferntastatur im Fokus. Sechs Kacheln führen den Nutzer zudem schnell zu Nachrichten, Kontakten und Medien. Für beide Varianten gilt: Ein Wisch nach links startet die Kamera, ein Wisch nach rechts den Musikplayer.

