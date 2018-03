Acer mit UMTS-Notebook

Als Weltmarkt-Dritter setzt Acer alles daran, seine Position auszubauen. Das Travelmate 6592 soll dabei helfen.

Das neue Travelmate wird zunächst in zwei Konfigurationen erhältlich sein. Beiden gemeinsam ist das integrierte UMTS-Modul, mit dem unterwegs Internet-Ausflüge via Handynetz möglich sind. Augenfällig wird diese Fähigkeit an der ausziehbaren Antenne am Displaydeckel. Aber auch sonst kann das Acer mit umfangreicher Ausstattung punkten: Das größere Modell 6592G-832G25N UMTS hat eine 250-Gigabyte-Festplatte, 2 Gigabyte RAM, WLAN-n, Bluetooth und einen Core-2-Duo-T8300-Prozessor an Bord. Die Verarbeitung ist ordentlich; zudem erfreuen Details wie der Trackpoint, der das Trackpad ergänzt. Die optionale Dockingstation unterstreicht den professionellen Anspruch. Für 1549 Euro ist diese Variante schon recht preiswert zu haben. Das etwas weniger opulent ausgerüstete 6592G-601G16N UMTS kostet 100 Euro weniger.

