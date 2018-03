Kaum zu glauben, was der Autoclub alles fürs Fahrrad bietet: Keine Radl-App für iOS hat mehr Funktionen.

© Hersteller ADAC Touren Navigator D 2013

ADAC Touren Navigator D 2013

Anzeige

Der neue ADAC Touren Navigator D 2013 ist so etwas wie ein Rundum-Sorglos-Baukasten für Freizeitradler in Deutschland. Sie bietet redaktionell bearbeitete Radtouren zum Nachfahren, hat einen echten Routenplaner mit Pfeilnavigation und Kartenansicht (siehe Bild), importiert und speichert GPS-Tracks in einem persönlichen Verzeichnis.

Das Ganze klappt sehr übersichtlich und in Deutschland mit einer wirklich guten Fahrradkarte von "Outdoor-active". Die basiert offenbar auf den Karten von "Open Street Maps" (OSM) und "Open Cycle Maps" (OCM) und bietet eine genaue Routenführung auf Radwegen, Nebenstraßen sowie Feld- und Waldwegen.

Die Tourenplanung der App erwies sich im Test als ideal für Freizeitradler; für sportlich orientierte Mountainbiker und Rennradfahrer eignet sie sich weniger. Die Navigation bringt zwar keine Sprachausgabe mit, führt aber mit Pfeil- und Entfernungsangaben sicher ans Ziel. Zudem lässt sich die App als Fahrradtacho mit GPS-Aufzeichnung einsetzen.

Dabei kann man importierten oder in der App aufgerufenen Tracks auf der Karte folgen, die eigene Route mitschneiden und später exportieren. Angesichts der vielen Funktionen ist die ADAC-App für 5,49 Euro ein echtes Schnäppchen.

Anzeige

Mehr zum Thema Navigation per iOS-App Fahrrad-Navi: Komoot Fahrrad-Navi, Routen- und Tourenplaner - diese App führt kreuz und quer durchs Land zu schönen Zielen.

iOS-App Fahrrad-Navigations-App: Magicmaps Scout Der Magic Maps Tourexplorer ist seit einiger Zeit als Planungstool für den PC erhältlich, mit Magic Maps Scout gibt es jetzt einen Ableger für das… Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps?

Fahrrad-Navigation Navigations-App Bbybike Die iOS-App Bbybike überzeugt mit einfacher Handhabung, muss aber Abstriche beim Funktionsumfang hinnehmen. Fahrrad-Navigation Navigations-App Bike Computer Pro Sie sind auf der Suche nach einer schlichten Fahrrad-Navigations-App mit Queransichts-Funktion? Dann könnte Bike Computer Pro etwas für Sie sein.