© Hersteller/Archiv Agenda Calendar

Minimalistisch, clean, monochrom. Wem diese Design-Attribute gefallen, der wird an Agenda Calendar nicht vorbeikommen: Die bereits vor Jahren für das iPhone konzipierte App gehört auf Apples Plattform zu den beliebtesten Kalender-Anwendungen überhaupt und überzeugt vor allem durch ihre Schlichtheit.

Anzeige

Agenda Calendar

Betriebssystem: Android & iOS

Preis: 1,51 Euro

Hier verwirrt nichts, alles ist an seinem Platz, und zwischen den Informationen bleibt genügend Luft, damit sich das Auge erholen und das Hirn sammeln kann - genau der richtige Ansatz für vielbeschäftige Smartphone-Enthusiasten. Seit Anfang des Jahres gibt's Agenda Calendar endlich auch für Android.

Funktionalität: Flexible Ansichten

In Sachen Funktionalität ist der Name Programm. Die Hauptansicht zeigt die Termine der kommenden Tage in einer fortlaufenden Liste, an der es nur eins auszusetzen gibt: Anders als man es bei einer echten "Agenda" werden alle Tage angezeigt - also auch "leere" Tage ohne Termin.

Office-Apps für iPad und iPhone im Vergleich

Von der Agenda-Ansicht aus kann man nach rechts und links wischen. Links befindet sich die Monatsansicht, die Termine mit farbigen Pünktchen visualisiert, und die Halbjahresübersicht, in der keine Termine mehr angezeigt werden - das wäre wegen des kleinen Maßstabs auch nicht mehr sinnvoll.

Apropos farbige Pünktchen: Die Farben übernimmt Agenda aus den jeweiligen Google-Kalendern, die bereits auf dem Telefon angelegt sind - praktisch!

Rechts von der Mitte befindet sich die Tagesansicht, die man auch durch Antippen eines bestimmten Tages erreicht. Hat der Tag Einträge, so können diese noch weiter rechts einzeln durchgesehen werden, indem man nach unten scrollt.

Bedienung: Weniger ist mehr

Damit verfolgt Agenda Calendar einen ungewöhnlichen Ansatz: weniger Informationsdichte. Aber dass weniger durchaus mehr sein kann, wird dem Nutzer beim Verwenden der App schnell klar.

Von Accu Weather bis Wetter.de: Sechs Wetter-Apps im Test

So gibt es oberhalb der eigentlichen Kalenderansichten lediglich zwei Buttons: Mit dem Plus-Symbol trägt man einen neuen Termin ein - wahlweise im Stil von Android oder von Agenda. Und mit dem Fadenkreuz gelangt man aus jeder Ansicht zurück zum heutigen Datum. Vermisst haben wir eine Suchfunktion für Termine; auch eine Aufgabenverwaltung ist nicht integriert.

Agenda Calendar kostet 1,51 Euro im Google Play Store, eine Testversion ist ebensowenig verfügbar wie eine kostenfreie, werbefinanzierte Variante.

Fazit: Optischer Leckerbissen

Auch wenn sich Agenda Calendar manchmal etwas zu sehr auf das Wesentliche konzentriert, ist die App als optischer Leckerbissen unter den Kalender-Alternativen empfehlenswert. Schöner lassen sich Termine derzeit nicht verwalten.

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Apps Neun Kalender-Apps für Android im Vergleich Der klassische Organizer im Ledereinband hat ausgedient: Mit diesen neun Kalender-Apps für Android wird das Zeitmanagement per Smartphone zum…

Kalender-App Pimlical für Android im Test Pimlical hat eine lange Geschichte, lief unter anderem Namen schon auf den Palm-PDAs: Die Kalender-App für Geschichtsbewusste und Frickler. Kalender-App Calengoo für Android im Test Nach dem Test ist klar: Die Kalender App CalenGoo für Android macht nicht alles anders, aber dafür eben vieles richtig. Ein konservativer Ansatz, der…

Kalender-App Business Calendar für Android im Test Die Kalender App Business Calender für Android verdient sich im Test eine Empfehlung, nicht nur für Geschäftsleute. CalDAV und CardDAV DAVdroid: Sync-App im Test Die App DAVdroid bringt Android-Smartphones und -Tablets die Synchronisation mit CalDAV- und CardDAV-Servern bei.