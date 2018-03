© airRED

airRED - die Infrarotkabine mit unsichtbaren Wänden

Platz, Design, Preis, Innovation, Multifunktionalität – normalerweise alles Anforderungen, die eine konventionelle Infrarotkabine aktuell nicht erfüllt. Nicht aber beim airRED® - denn genau dies sind die USPs unseres Produktes!

HELLO. NICE TO HEAT YOU!

Beschreibung des airRED®

© airRED

Die Geschäftsidee besteht darin mit dem airRED® verschieden Märkten ein revolutionäres Produkt im Bereich Infrarot zu bieten. Das Produkt ist eine Infrarotkabine, die sich die Luftschleiertechnik (bekannt bei Eingangstüren von Kaufhäusern) zu Nutze macht und so voll auf physische Wände verzichten kann. Die Luftschleiertechnik ermöglicht es Nutzern trotz fehlender physischer Wände warm vor dem airRED® zu sitzen. So wirkt nicht nur die Infrarottiefenwärme des Infrarotwandlers, sondern auch die Umgebungsluft wird angenehm erwärmt. Die Gesundheitsvorteile sind vielfältig, so wirkt Infrarot beispielsweise bei Rückenbeschwerden, Rheuma und Gelenkschmerzen, aber auch bei Muskelkater, Verspannungen und sogar Hautproblemen wie Akne oder Neurodermitis. Infrarot hat sich über viele Jahrzehnte bewährt, im Wellness- sowie auch im medizinischen Bereich. Das airRED® wurde im Sommer 2016 in den Markt eingeführt, d.h. der Entwicklungs- und Markteinführungsprozess sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Der Hersteller des Produktes ist die Paul Bemberg Unternehmensgruppe, die seit 68 Jahren erfolgreich Saunen herstellt. Es wurde bereits eine Vielzahl von airREDs an Privatkunden sowie an gewerbliche Kunden und Ärzte verkauft.

© airRED airRED Wohnraum

Marktüberblick / Ausblick / Weiterentwicklungen

Der globale Spa- und Wellnessmarkt ist ein äußerst schnellwachsender Markt und generiert einen durchschnittlichen jährlichen Umsatz von 3.3 Billionen Euro weltweit (Global Wellness Institute, 2014). Dies ist ein dreimal größerer Umsatz als der der Pharmaindustrie. Durch den immer größer werdenden Gesundheitstrend, wächst der Wellnessmarkt jährlich um fast 8%. Menschen wollen nachhaltig gesund sein, was die Verlagerung von Pharmazeutika hin zu langfristigen Lösungen wie Sauna, Fitness, Beautyprodukten, gesunder Ernährung und alternativer Medizin erklärt.

© airRED

Man sieht aktuell einen klaren Trend, dass Menschen ihre Häuser und Wohnungen zunehmend mit Privatsaunen und anderen Spa-Einrichtungen ausstatten. Dabei gibt es allerdings mehrere Probleme: (1) Platz, (2) Zeit und Einsetzbarkeit (3) Anschaffungspreis, (4) Designwünsche und letztendlich (5) die tatsächliche Effektivität des Produktes. Diese Probleme und Ansprüche können oft nicht durch eine traditionelle Sauna oder Infrarotkabine gelöst werden. Es muss also eine solide und nachhaltige Alternative geschaffen werden. Während andere Market Player ebenfalls Alternativen in den Markt eingeführt haben, die diesen Ansprüchen nahekommen, gibt es aktuell kein Produkt auf dem globalen Wellnessmarkt, das ein Komplettpaket wie das airRED® bietet. Neben dem Core Product bietet airRED® außerdem interessante Garantieverträge, Leasingoptionen sowie andere Finanzierungsmodelle je nach Produkttyp, professionelle Installation durch Experten (wobei das Produkt auch einfach selbst zu installieren ist) und einen sehr persönlichen Kundenservice.



airRED Imagefilm Quelle: airRED airRED Imagefilm

Da der Sauna- und Infrarotmarkt ein Nichenmarkt ist, ist die richtige Marktsegmentierung umso wichtiger. Während die Zielgruppe von konventionellen Saunen und Infrarotkabinen eher begrenzt ist, spricht das airRED® verschiedene Zielgruppen an, sowohl im B2B als auch im B2C Bereich. Daher wurde eine Produktlinie mit vier verschiedenen airRED® Typen entwickelt:

airRED classic: für den Privatkunden zuhause airRED business: für den Hotelier bzw. seine Hotelgäste, oder für den Unternehmer zur Gesundheitsförderung seiner Mitarbeiter airRED medical: für den Arzt, der zusätzliche nachhaltige Infrarot-Therapien in seiner Praxis anbieten möchte airRED art: für den Kunst- und Wellnessliebhaber, der zusätzlich einen sozialen Beitrag leisten möchte.

© airRED airRED Produktlinie

Die Story und das Team hinter dem Produkt

​Auf die Idee für das airRED kam Paul schon vor einiger Zeit. Der Unternehmer ist von Natur aus ein echter Erfinder. Die innovationsorientierte Unternehmenstrategie und jahrzehntelange Erfahrung im Sauna-und Infrarotbereich bilden die optimale Basis für eine erfolgreiche Zukunft des airRED®​. Mit Daniel’s medizinischer Expertise konnte das airRED außerdem für den medizinischen Bereich weiterentwickelt werden und kann so gezielt bei Patientenbeschwerden eingesetzt werden. Lara ist die Marketingexpertin im Team und dafür verantwortlich, die Aufmerksamkeit für das airRED® zu erwecken und Multiplikatoren strategisch einzusetzen. Zusammen freuen wir uns auf die Umsetzung vieler Pläne und eine spannende Zukunft mit dem airRED.

© airRED airRED Team

© airRED airRED Story

