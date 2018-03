Akkulaufzeit verbessern bei Android

© Screenshot WEKA / Connect Akku-Einstellungen bei Android

Akkuzehrende Anwendungen ermitteln

Wie viel Energie Apps und Komponenten benötigen, geben Google-Handys (bis Android-Version 5) meist unter Einstellungen/Akku oder Power/Akkunutzung preis. Stock-Android 6.0 zeigt den Energieverbrauch der einzelnen Anwendungen unter Einstellungen/Apps jeweils ganz unten an. Nützlich: Im Akku-Menü unter erweiterten Optionen (oben rechts) finden Sie die neue Akku-Leistungsoptimierung, die einzelnen Apps automatisch beim Strom sparen hilft (siehe auch Doze-Funktion unter Energiesparmodus).

Display bei Inaktivität schneller abschalten

Das gewünschte Zeitintervall bis zur Display-Abschaltung bei Inaktivität können Sie je nach Modell und Betriebssystemversion bei Einstellungen/Anzeige oder Display unter Einträgen wie Ruhezustand, Display-Timeout usw. anpassen. Die Reduzierung der Helligkeit hilft hier ebenfalls beim Stromsparen.

Einsatz von Funktechnologien minimieren

Die Ein- und Ausschalter für WLAN, Mobilfunkverbindungen und den Flugmodus sind über die Schnelleinstellungen leicht erreichbar. Letztere ziehen Sie mit einem langsamen Fingerwisch vom oberen Displayrand nach unten auf. Dort kann auch die Standortbestimmung via GPS zum Stromsparen gestoppt werden.

Allein den WLAN-Schalter zu deaktivieren verhindert die Suche nach Netzwerken in der Umgebung nicht zwingend. Möchten Sie diese Funktion abschalten, müssen Sie bei Android 4 und 5 in den erweiterten WLAN-Einstellungen Optionen wie beispielsweise Suche immer verfügbar anpassen. Bei Stock-Android 6 versteckt sich die Netzwerkfahndung in den Einstellungen/Standort bei den erweiterten Funktionen (oben rechts) unter Suche. Zudem bietet Android auch Optionen wie die WLAN-Deaktivierung im Standby-Modus.

Hintergrundaktualisierung der Apps eingrenzen

Ab der Android-Version 5 können Sie in den Einstellungen/Datenverbrauch über die weiteren Optionen (oben rechts) die Hintergrunddaten beschränken und so den eigenständigen Austausch mit ihren Gegenstellen generell vorübergehend auf WLAN begrenzen. Aktive Anwendungen führen das Verbrauchsranking an. Bei Bedarf lässt sich der Datenaustausch via Mobilfunk auch für die gewünschten Apps einzeln unterbinden. Achten Sie zudem darauf, dass in den Play-Store-Einstellungen automatische App-Updates nur über WLAN eingespielt werden.

Energiesparmodi verwenden

Wird ein Smartphone mit Android 6.0 länger nicht bewegt, fährt das System akkuzehrende Aktionen wie die Hintergrundaktualisierung zurück. Vorteil: Die neue Energiesparautomatik "Doze" verhindert, dass Apps das Smartphone immer wieder unaufgefordert aus dem schonenden Standby-Modus aufwecken, was den Akku belastet. Ihre favorisierten Anwendungen können Sie von der neuen Akku-Leistungsoptimierung unter Einstellungen/Akku ausnehmen. Wer sein Handy für längere Zeit nicht benötigt und zuvor den klassischen Energiesparmodus manuell aktiviert, kann die Akkulaufzeit zusätzlich verlängern. Am einfachsten erreichen Sie das Sparprogramm über die Schnelleinstellungen oder im System unter Einstellungen/Akku bzw. Power.

