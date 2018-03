Wie im Laden: Aldi bietet keinen exquisiten Service, aber bei Standardfragen ordentliche Qualität.

Der Lebensmittel-Discounter ist erst viel später als Simyo und Tchibo in den Mobilfunkmarkt gestartet, dennoch werden dem Discountriesen rund eine Million Mobilfunk-Kunden nachgesagt. Und wie ist der Service? Wie fast alles beim Aldi: zufriedenstellend. So sind nicht nur die Kassiererinnen in den Verkaufsstellen rasend schnell, auch die Hotline-Mitarbeiter melden sich fix zu Wort - bei einer Frage hatte die Testerin gar nach neun Sekunden jemanden an der Strippe. Doch mit dem Wissen ist's nicht so weit her: Sobald man als Anrufer von den Standardfragen abweicht und auf individuelle Beratung setzt, kommen die Mitarbeiter ins Schwimmen. Bei der Frage nach dem MMS-Versand an eine E-Mail-Adresse etwa war die Hotline-Dame komplett überfordert: Sie gab an, dass man sich dafür ins Internet einwählen muss, doch das Problem wäre ja, dass man im Handy keine Internet-Adresse eingeben kann. Quatsch, muss man leider sagen. Auch bei den Datentarifen klaffen Lücken: Das neue Billigangebot von 1 MB für 24 Cent war den Telefonisten weitgehend unbekannt - schade, dieses Schnäppchen sollte man seinen Kunden nicht vorenthalten. So gestaltet sich der Hotline-Anruf wie ein Aldi-Einkaufstrip: Der Standard ist gut, Extras gibt's nicht. Die Mitarbeiter stehen tendeziell unter Druck, was sich am hastigen Ton bemerkbar macht.

connect-Urteil: befriedigend (171 Punkte)

