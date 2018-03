Bei Alice stimmt nicht nur die Vermarktung, sondern auch der Service: Die Hamburger offerieren rund um die Uhr eine kostenlose Hotline, waren aber nicht immer ganz sicher in der Kompetenz.

Alice zeigt sich in Sachen Service äußerst kundenorientiert: Die Hamburger bieten nicht nur eine kostenlose Hotline, sondern profilieren sich auch als einer der wenigen Anbieter mit einem rund um die Uhr besetzten Kundendienst. Was bei dem Kostendruck, dem die Festnetzprotagonisten unterliegen, nicht selbstverständlich ist. Deshalb gibt's bei "Kosten und Servicezeiten" die volle Punktzahl. Auch am Arbeitstempo gibt's nicht zu mäkeln: Die durchschnittliche Wartezeit betrug im Test gerade mal 43 Sekunden. Bei der Qualität der Aussagen schlugen sich die Alice-Mitarbeiter ordentlich, kamen aber mitunter ins Stolpern. Ein Berater kam dem Wunsch der Testerin nach einem DSL-Angebot ohne Telefonanschluss nicht nur nach, sondern gab unaufgefordert nützliche Infos zu Rufnummernmitnahme und Vertragswechsel. Bei der Frage nach der Sicherheit bei WLAN-Nutzung geriet seine Kollegin allerdings unter Druck: "Es gibt genug Schutzprogramme zu kaufen. Die gibt's auch bei uns. Ich stelle Sie durch in die Vertragsabteilung" - sprach's und drückte aufs Knöpfchen. Was dann kam, war die Ansage: "Gerne hilft Ihnen ein Kundenberater weiter. Sie erreichen ihn für 14 Cent pro Minute unter 01805/5656."

Ergebnis:

Kosten und ServicezeitenÜBERRAGEND (25 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (108 PUNKTE)connect-Urteil GUT (208 PUNKTE)

