Der Komplettanbieter will nicht nur im Mobilfunk, sondern auch im Festnetz hoch hinaus: Die Übernahme der erfolgreichen DSL-Marke Alice vor zwei Jahren bescherte den Münchnern einen raschen Kundenzuwachs. In naher Zukunft plant O2, die Marke Alice vom Markt zu nehmen und DSL-Produkte unter eigenem Namen zu verkaufen.

Bleibt zu hoffen, dass O2 die Alice-Preispolitik fortsetzt: So gibt's das DSL-Light-Paket mit einem 16-Mbit/s-Zugang samt Surfflat schon ab 14,90 Euro pro Monat. Das Aktionsangebot verteuert sich zwar nach einem halben Jahr um zehn Euro monatlich, doch dafür können Alice-Kunden stets mit vier Wochen zum Monatsende kündigen.

Auch in puncto Extras ist der Korb prall gefüllt: So sind bis zu zehn Mail-Adressen, 10 GB Speicher, ein Online-Fotoalbum, Webspace, ein IMAP- sowie Exchange-Postfach und in den teureren Bundles auch eine Webdomain inbegriffen. Selbst IPTV und Video on Demand hat Alice im Portfolio.

Bei den eigenen Komplett-DSL-Angeboten, die O2 zusätzlich vertreibt, fallen die Extras dagegen sehr mager aus. Dafür können die Münchner seit Juli auch mit LTE dienen: Wer bislang auf dem Land ohne DSL auskommen musste, kann schon ab 29,90 Euro pro Monat den Tarif "LTE für Zuhause" bestellen und mit bis zu 7,2 Mbit/s surfen, ab 10 Gigabyte Verbrauch wird das Datentempo allerdings auf 384 Kbit/s gedrosselt. Telefonie über LTE ist im Produkt noch nicht enthalten.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Rufnummernmitnahme Handynummer beim Anbieterwechsel mitnehmen Wer mit seinem Mobilfunkanbieter unzufrieden ist, kann mit seiner alten Handynummer wechseln. Wir erklären, wie die Rufnummernmitnahme funktioniert.

Handy-Tarife im Ausland Mit dem Smartphone in den Urlaub Die EU will die Roaming-Gebühren abschaffen - aber erst 2017. Doch schon jetzt sorgen die Mobilfunkanbieter mit attraktiven Auslandsbundles weltweit… Connect Studie Zufriedenheit bei Festnetz-Kunden Wer wachsen will, braucht glückliche Kundschaft, das gilt für die TK-Branche insbesondere. connect hat eine große Studie zur Zufriedenheit der…

Datenpakete Mobile Datentarife für Tablets Zuhause und unterwegs greifen wir immer häufiger zum Tablet, wenn wir surfen wollen. Wir vergleichen, welche mobilen Datentarife für Tablets die… Günstige LTE-Tarife Die LTE-Tarife der Discount-Anbieter LTE wird dank schnellem Netzausbau, vielfältiger Geräteauswahl und nun auch günstigen Tarifen zum Massenmarkt: Dafür sorgen 1&1, Simyo und vor allem…