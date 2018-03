Ende des Jahres wird die Kurzstrecken-Funktechnik Bluetooth zehn Jahre alt. Aus dem mobilen Alltag ist der Blauzahn-Funk nicht mehr wegzudenken. Doch zehn Jahre Bluetooth sind auch eine Geschichte von Frust und Problemen - wir zeigen, wie Sie diese in den Griff bekommen und von der Technik profitieren.

© Archiv 10. Geburtstag: Alles über Bluetooth

Der Wikingerkönig Harald Blatand litt unter einem abgestorbenen und daher blau verfärbten Zahn. Das tat der Kommunikationsfähigkeit des im 10. Jahrhundert Dänemark, Schweden und Norwegen regierenden Monarchen aber keinen Abbruch. Und so gelang es ihm, den skandinavischen Raum zu vereinen und zu christianisieren.

Mobilfunk-Technik sollte zu Haralds Zeiten zwar noch 1000 Jahre auf sich warten lassen. Doch sein Lebenswerk beeindruckte insbesondere die Ingenieure von Ericsson so nachhaltig, dass sie die 1998 von den Schweden maßgeblich mitentwickelte Kurzstrecken-Funktechnik nach Harald Blauzahn benannten.

Inzwischen bei Version 2.1 angekommen

© Foto: Hersteller Praktisches Bluetooth-Zubehör: Die Klapptastatur SU-8W von Nokia kostet 99 Euro

Zehn Jahre ist es nun schon wieder her, dass Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba und Intel die "Bluetooth Special Interest Group" gründeten und uns den gleichnamigen Funkstandard bescherten. Ende 1998 erschienen die ersten Produkte mit Bluetooth - noch nach dem etwas wackeligen Standard "Bluetooth 1.0".

Heute sind wir bei Version 2.1 angekommen, und die Entwicklung geht weiter. Der Anspruch von Bluetooth war so einfach wie radikal: Möglichst alles, was vorher Verbindungskabel erforderte, sollte nun drahtlos miteinander verbandelt werden können. Bluetooth trat als universeller Kabel-Killer an.

Lesen Sie auf den folgenden Sites, was es mit den Bluetooth-Profilen auf sich hat, welche Geräte und Gerätearten inzwischen mit Bluetooth-Schnittstellen ausgestattet sind, wie die Technik überhaupt funktioniert und wie Sie am besten damit umgehen.

