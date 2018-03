Ampya App für Android und iOS im Check

© Ampya Ampya App für Android und iOS

Dass hier ein Medienkonzern die Finger im Spiel hat, zeigt bereits die gute Aufmachung dieses vielschichtigen Musikangebots, das für zehn Euro auch mobil und werbefrei nutzbar ist. Neben 20 Millionen Songs und 57 000 nur im Online-Modus abrufbaren Videoclips stellt der Vodafone-Kooperationspartner zudem 100 000 Radiokänale bereit.

In den Hörproben wurden die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Die Musikwiedergabe hätte etwas feiner und ausdrucksstärker sein können. Beim Live-Streaming via Mobilfunk war ab und an Geduld gefragt. Nach dem Buffern flossen die Datenströme aber meist stabil. Ein virtueller Lautstärkeregler war nicht zu finden.

Ansonsten bieten die Apps für iPhones und Android-Geräte alle wichtigen Funktionen. Und die befinden sich auch an der richtigen Stelle. Mit Symbolen wie dem "Flugzeug" zum Download fürs offline Hören ohne mobile Internetverbindung dürfte sich der Anwender fix anfreunden.

Anzeige

Die Bedienung der App ist so easy wie es sein soll. Handling und Angebot sind gut, Klang und Liveperformance ausbaufähig.

Pro

breites Medienangebot mit 20 Millionen Songs und 57 000 Videoclips

übersichtliche, gut bedienbare Apps für iOS und Android

kostenfreie, werbefinanzierte Nutzung über Webbrowser

für jüngere Vodafone-Vertragskunden (ab Red-S-Tarif) gratis

Contra

Streaming- und Download-Qualität nicht anpassbar

Videos im Offline- Modus nicht abspielbar

leicht bedeckte, insgesamt respektable Musikwiedergabe

fixe Titelsuche, zum Teil etwas längere Bufferzeiten im Live-Streaming via Mobilfunk

Anzeige

Mehr zum Thema Musik-Streaming fürs iPhone App des Tages: Audiogalaxy Audiogalaxy ermöglicht den Zugriff auf die heimische Musiksammlung über iPhone bzw. iPad und sogar per 3G-Verbindungen.

Musik Streaming Google Play Music im Test Google Play Music All-Inclusive bietet für zehn Euro pro Monat gute Unterhaltung und überzeugt durch eine gute Integratiioin von eigener… Streaming-Dienst Amazon Prime Music startet in den USA Die Gerüchte zum Streaming-Dienst Amazon Prime Music haben sich bestätigt. Nach dem Start von Amazon Prime Instant Video bietet Amazon in den USA nun…

Musik-Steaming Apple integriert Beats Music in iTunes Apple hatte für drei Milliarden US-Dollar Beats übernommen und setzt künftig wohl verstärkt auf das Streaming-Geschäft. Beats soll in iTunes wandern. Musik-Streaming Apple Music ist da - der erste Eindruck Mit Music stellt Apple nicht nur seinen eigenen Streaming-Dienst vor. Für Musikfans mit Apple-Geräten bleibt kein Stein auf dem anderen. Wir zeigen,…