Im ersten Quartal dieses Jahres gelang es dem DSL-Betreiber nach einer längeren Durststrecke zwar, wieder mehr Breitbandzugänge zu verkaufen. Doch langfristig setzen die Montabaurer eher auf ihr zweites Standbein Mobilfunk.

Dort scheint sich der Komplettanbieter immer besser zu etablieren und liegt mit 3,3 Prozent Marktanteil laut dem Statistikportal Statista noch vor dem Service-Provider Mobilcom-Debitel. Ein eigenes Netz hat 1&1 wie im Festnetz nicht, sondern nutzt das schnelle Mobilfunknetz des Partners Vodafone.

Günstige Tarife, doch bei LTE hintendran

So muss der Internet-Provider nicht in die teure Netzinfrastruktur investieren und kann auch hier mit Niedrigpreisen agieren: Eine Allnet-Flat mit 500 MB HSDPA-Volumen gibt's schon ab 19,90 Euro pro Monat. Die Premium-Variante mit Sprach- und SMS-Pauschale in alle deutschen Netze sowie einem Highspeed-Volumen von 2 GB mit bis zu 14,4 Mbit/s ist für den Monatspreis von knapp 40 Euro immer noch äußerst günstig.

Marktübersicht: Netzbetreiber und Mobilfunkanbieter im Vergleich

Zudem spielt der Anbieter seine Qualitäten als Internet-Provider aus und offeriert ohne Aufpreis je nach Bundle bis zu 100 GB Speicher für seinen Cloud-Dienst. Dafür kocht die United-Internet-Tochter bei LTE derzeit auf Sparflamme und vertreibt das Vodafone-Resale-Angebot nur als DSL-Ersatz in den Regionen, in denen man selbst kein Breitband anbieten kann. Das soll sich laut Vorstand Ralf Dommermuth ändern, der eigene LTE-Angebote für Smartphone- und Tablet-Nutzer noch in diesem Jahr plant.

