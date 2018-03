© Mobilcom Debitel Mobilcom Debitel Logo

Pro verfügt dank der Kooperation mit Media Markt und Saturn sowie der Übernahme von Gravis über einen ausgezeichneten Vertriebsweg

verfügt dank der Kooperation mit Media Markt und Saturn sowie der Übernahme von Gravis über einen ausgezeichneten Vertriebsweg breites Portfolio an topaktueller Hardware

breites Portfolio an topaktueller Hardware verkauft alle deutschen Mobilfunknetze, auf Wunsch mit den Original-Netzbetreibertarifen

verkauft alle deutschen Mobilfunknetze, auf Wunsch mit den Original-Netzbetreibertarifen offeriert eigene günstige Smartphone-Bundles Contra teilweise fallen höhere Servicegebühren als beim Netzbetreiber an

teilweise fallen höhere Servicegebühren als beim Netzbetreiber an Kunden können nicht auf Anhieb von neuen Netzbetreiber-Diensten profitieren

Kunden können nicht auf Anhieb von neuen Netzbetreiber-Diensten profitieren keine besonders attraktiven Auslandstarife im Angebot; in Sachen Roaming sind die Netzbetreiber deutlich besser aufgestellt

keine besonders attraktiven Auslandstarife im Angebot; in Sachen Roaming sind die Netzbetreiber deutlich besser aufgestellt Die Webseite des Service-Providers kommt recht altmodisch und überladen daher

Der größte Service-Provider, der 2008 vom Internet-Provider Freenet geschluckt wurde, will ebenfalls wachsen: Mit dem Kauf des populären Berliner Apple-Händlers Gravis Ende letzten Jahres wurden die ersten Weichen gestellt. So steigt die Freenet-Tochter Mobilcom-Debitel zu einem der größten Apple-Verkäufer in Deutschland auf.

Marktübersicht: Netzbetreiber und Mobilfunkanbieter im Vergleich

Auch für Gravis kein falscher Schachzug: Schließlich macht Apple der Handelskette mit der steigenden Anzahl eigener Shops deutlich Druck. Die Kooperation mit dem Apple-Reseller resultiert schon aus dem Jahre 2011. Seitdem werden in den 28 Gravis-Läden ausschließlich Mobilfunkverträge von Mobilcom-Debitel vertrieben. Im Gegenzug ist Gravis in 50 Mobilcom-Debitel-Shops mit eigenem Stand vertreten. Das will der Service-Provider dieses Jahr ausbauen und Apple-Produkte über Gravis in deutlich mehr eigenen Shops feilbieten.

LTE gibt's auch beim Provider

Unter dem Motto "Digital Lifestyle" wollen die Büdelsdorfer weitere Märkte neben der klassischen Telekommunikation erschließen: So sieht der Mobilfunker ein hohes Potenzial bei den Smart-Home-Produkten, die über Smartphones und Tablets ferngesteuert werden. Geräte für die mobile Haustechnik sollen künftig ebenfalls verstärkt in Gravis- und eigenen Shops vertrieben werden.

Zudem kann sich das eigene Diensteangebot mit Cloud-Service, der Norton-Mobile-Security-Software fürs Smartphone, der eigenen Game-Flat sowie demnächst einem eigenen Musikstreaming-Dienst sehen lassen.

Die Wachstumspläne kommen nicht von ungefähr: Schließlich macht der Mobilfunker seit Jahren keine großen Sprünge - weder beim Umsatz noch bei der Anzahl der Kunden. Die Netzbetreiber mit ihren Tarifoffensiven und vor allem das wachsende Discount-Segment setzen dem Provider zu. Dabei kann Mobilcom-Debitel nach wie vor mit dem Pfund wuchern, als einziger Anbieter dem Kunden alle deutschen Mobilfunknetze zu bieten. Obendrauf hat man die Original-Tarife der Netzbetreiber 10 Prozent günstiger im Portfolio. So können Smartphone-Nutzer die Highspeed-Pakete auch bei Mobilcom-Debitel ordern.

Günstige Tarife, guter Vertrieb

Neben den Netzbetreiber-Tarifen, die die Freenet-Tochter zehn Prozent günstiger vertreibt, lockt der Provider vor allem mit eigenen preiswerten Angeboten: So gibt's schon für unter 30 Euro pro Monat eine Allnet-Flat fürs Telefonieren, Simsen und Surfen im schnellen Vodafone-Netz. Im Monatspreis ist auch ein neues Smartphone inklusive.

Zudem profitiert der größte deutsche Service-Provider mit nahezu 15 Millionen Mobilfunkkunden nach wie vor von der Vertriebspartnerschaft mit den Elektrohandelsriesen Media Markt und Saturn.

Die Firmenschwestern Klarmobil, Freenet-Mobile sowie Callmobile mit insgesamt über 2,7 Millionen Kunden agieren preisoffensiv und haben im boomenden Discount-Markt noch viel Potenzial.

