Android selbst gab es schon vorher, und es hatte einen schlauen Kopf, der das Projekt vorantrieb: Andrew Rubin. Der graduierte Computer-Wissenschaftler begann bei Apple, der erste Meilenstein in seiner Karriere war die Gründung von Danger. Der Danger Hiptop alias T-Mobile Sidekick gewann schnell eine treue Fangemeinde. Schon 2002 bot er den ersten mobilen Instant-Messaging-Client, dazu E-Mail und eine ausklappbare Qwertz-Tastatur - für kommunikative Technikliebhaber war er fast schon ein Muss.

Rubin gründete in der Folge mit einigen Mitstreitern Android, bald darauf übernahm Google das Unternehmen samt Rubin, der nun Vizepräsident für Entwicklung im Mutterkonzern ist.

Von der Gründung der Open Handset Alliance bis zum ersten Gerät, dem in Deutschland als T-Mobile G1 bekannten HTC Dream, dauerte es weniger als ein Jahr. Der HTC Dream erinnerte entfernt an den Danger Hiptop und konnte durch einfache Bedienung überzeugen. Klares Manko war bei Android 1.5 die erzwungene Kopplung an einen Google-Mail-Account.

Spätere Versionen verzichteten auf diese Zwangsheirat und brachten neben vielen anderen Verbesserungen die automatische Ausrichtung des Bildschirms, die Gestensteuerung, die Unterstützung diverser höherer Bildschirmauflösungen und einen - derzeit noch nicht voll ausgebauten - Zugang zu Exchange-Servern. Das zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich das auf Linux basierende Android entwickelt und auf Kundenbedürfnisse reagiert.

