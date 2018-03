© Archiv Android 4: Der Update-Fahrplan für Tablets

Nach Aussagen von Google ist - zumindest theoretisch - jedes Gerät mit Android 2.3 upgradefähig. Ob die neue Version aber auch tatsächlich für die einzelnen Modelle angeboten wird, hängt von den Herstellern der Geräte ab, die an der Software spezifische Anpassungen vornehmen müssen. Einige haben bereits konkrete Ankündigungen gemacht, andere halten sich noch zurück. Wir geben einen Überblick.

Anzeige

© Hersteller Acer Iconia A500

AcerEin offizielle Ankündigung von Acer fehlt, aber die polnische Website tablet-online.pl berichtet, dass die Modelle Iconia A100 und A500 Mitte Januar ein Update auf Android 4.0 bekommen. ArchosDer französische Archos hat erst vor wenigen Tagen auf einer Entwicklerveranstaltung erklärt, dass die Modelle der G9-Serie (Archos 80 G9 und Archos 101 G9) eine Aktualisierung erhalten werden. Wann es soweit sein wird, ließ das Unternehmen aber offen.

AsusAsus schreibt auf seiner deutschen Facebook-Seite, dass die Modelle Eee Pad Transformer, Transformer Prime und Eee Pad Slider auf Android 4.0 aktualisiert werden. Aber: "Ein Datum steht leider noch nicht fest", schränkt das Unternehmen ein. HTCDer taiwanische Hersteller hat bisher nur erklärt, ein Update auf Ice Cream Sandwich für "so viele Geräte wie möglich" anzubieten. Es ist noch offen, ob das Stift-Tablet HTC Flyer dazu gehören wird. Man kann aber schon jetzt davon ausgehen, dass es vergleichsweise lange dauern wird, bis ein HTC-Update kommt. Das Android-System auf dem Flyer wurde sehr stark angepasst und diese Änderungen müssen erst auf die neue Version portiert werden.

© Hersteller Motorola Xoom: Ein Update auf ICS ist sicher

LGVon LG gibt es bisher nur ein dürres Statement , in dem das Unternehmen Ice Cream Sandwich für seine "Highend-Smartphones" verspricht. Das Wort "Tablet" wird in dem Zusammenhang nicht erwähnt. Bekommt das Optimus Pad also kein Update oder hat LG einfach nur vergessen, es zu nennen?

Motorola XoomMotorola hat per Twitter angekündigt , dass das Xoom bereits sechs Wochen nach der Veröffentlichung von Android 4 ein Update erhalten soll. Im Januar 2012 sollte es also soweit sein. Samsung Eine offizielle Verlautbarung des Herstellers steht aus, aber das italienische Android-Blog HDblog.it will erfahren haben, dass Updates für die Tablets Galaxy Tab 10.1, 8.9, 7.7 und 7.0 Plus geplant sind. Zeitangaben fehlen leider.

Mehr Informationen

Ice Cream Sandwich: Diese Smartphones bekommen ein Update auf Android 4

Android 4 und iOS 5 im Vergleich

Anzeige

Mehr zum Thema Tablet-Software Coole Apps fürs Blackberry Playbook So ein großer Touchscreen bietet sich geradezu an zum Spielen - oder zum Lesen. connect hat sich das Playbook geschnappt und ausprobiert, wie das mit…

Hintergrund Displayfehler durch Fertigungsprobleme Dass Displays im Hellen schwächeln, liegt immer häufiger an Fertigungsfehlern. connect erklärt die Hintergründe. Google I/O 2014 Vorschau Android 5.0 bis Wear: Das bringt die Google I/O 2014 Das Google-Event I/O 2014 steht vor der Tür. Welche Neuheiten sind zu erwarten? Wir geben eine Vorschau - von Android 5.0 bis Android Wear.

Second Screen Fernsehen per WLAN auf Tablet streamen Fernsehen per WLAN: Mit den richtigen Apps empfangen Sie Programme über das Smart TV am Tablet. iPhone und iPad Gericht kritisiert Apple Garantie Das Berliner Landgericht hat Klauseln in der Herstellergarantie und im Apple Care Protection Plan als unzulässig und unwirksam eingestuft. Das Urteil…