Android 5: So sieht das Google-Update aus

© Google Google Android 5 Lollipop

Android 5, das Lollipop-Update für Googles Betriebssystem, bringt einige Neuerungen mit sich. Wir zeigen Ihnen auf einem Google Nexus 4, was Android 5, oder auch Android L genannt, Ihnen bietet.

Die jüngste Ausgabe von Googles mobilem Betriebssystem hat gleich mehrere Namen. Wie gewohnt verbindet Google den Namen einer Süßigkeit mit der neuen Version. Auf KitKat folgt Lollipop, oder kurz "Android L". Wer es eher mit Versionsnummern hat, der freut sich hingegen über das eindeutige "Android 5".

Wie man das Kind auch nennt - als erstes fällt nach der Installation das runderneuerte Design auf. Google nennt den Stil "Material Design". Er wirkt frischer und freundlicher als das ewige Schwarzgrau bisheriger Android-Releases. Außerdem gibt es in Android Lollipop mehr Animationen. Wie die wichtigsten Änderungen aussehen, zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Lollipop-Update Android 5: Die Neuerungen Google hat Android Lollipop offiziell veröffentlicht. Wir haben es auf einem Google Nexus 4 Smartphone installiert und zeigen Ihnen, welche…

So verkürzen Sie die Wartezeit

Offiziell trudelt Android Lollipop per OTA-Upgrade (Over the air, also per Funknetz) ab sofort automatisch auf Googles Nexus-Geräten (ab Nexus 4) ein. Trotzdem gibt es Gründe, selbst Hand anzulegen, seien es pure Ungeduld oder weilauf dem eigenen Android-Gerät kein Stock ROM (also Googles Original-Android) läuft, sondern ein Custom ROM wie CyanogenMod.

Der sichere Weg zu einem Original-Android-5 führt über die offiziellen Factory Images, die Google für Nexus-Geräte zum Download bereitstellt. Zum Einspielen benötigen Sie die Software fastboot, die Teil des Android-SDK ist.

Haben Sie auf Ihrem Android-Gerät ein Custom Recovery wie Clockwork Mod oder TWRP installiert, nutzen Ihnen die Factory Images aber nichts, denn Sie können sie damit nicht flashen. So ging es uns bei unserem Nexus 4 (Test), für das es noch dazu zum Redaktionsschluss kein offizielles Image gab. Wir haben deshalb das Android Lollipop für Nexus 4 der XDA-Developers heruntergeladen und mit Clockwork Mod geflashed. Custom-Recovery-kompatible Android Lollipop Images für andere Nexus-Geräte finden Sie am schnellsten via Google.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Samsung Galaxy S3 mini im Test 65,0% Im Test zeigt das Samsung Galaxy S3 mini, dass es die Gene des Galaxy S3 in sich trägt, hält bei Ausstattung und Empfang…

Hersteller-Überblick Android 5: Wann kommt das Update? Android 5 gibt es seit 3. November. Die ersten Lollipop-Updates sind in Deutschland verfügbar. Ein Überblick über den Update-Release-Status der… Google-Smartphone Nexus-5-Produktion gestoppt Google lässt sein Smartphone Nexus 5 auslaufen. Bei Google Play ist das Smartphone zurzeit nicht mehr auf Lager, im Handel jedoch noch anzutreffen.

Samsung-Sonderedition Galaxy Alpha mit Leder-Rückseite vorgestellt Samsung verkauft in Frankreich eine limitierte Sonderedition seines Galaxy Alpha. Das Galaxy Alpha Limited Edition besitzt eine attraktive… Lollipop-Update Android 5.0.1 verursacht Speicher-Bug Das Lollipop-Update Android 5.0.1 hat einen Speicher-Bug. Betroffen sind Nexus 4, Nexus 5 und Nexus 7 (2013). Google arbeitet bereits am Problem.