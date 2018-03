Dateimanager in Android 6.0 - so funktioniert's

© Tim Kaufmann Android Dateimanager

Dateien markieren, kopieren oder löschen: Eine der großen Stärken von Android ist die Möglichkeit, direkt auf das Dateisystem zuzugreifen. Klar, auf Geräten ohne Root-Zugang stehen nicht alle Winkel des Dateisystems zur Verfügung. Dennoch empfinden viele Nutzer den klassischen Dateibaum als großen Vorteil gegenüber Apples iOS. Denn dort können Nutzer fast gar nicht auf das Dateisystem zugreifen.



Bislang mussten Android-Nutzer allerdings auf die Apps von Drittanbietern zurückgreifen (zum Beispiel das bekannte ES Datei Explorer), wenn sie sich im Dateisystem umsehen wollten. Mit Android 6.0 "Marshmallow" liefert Google nun erstmals einen Dateimanager mit. Er ist zwar längst nicht so mächtig wie ES Datei Explorer, kann ihn aber in vielen Fällen dennoch überflüssig machen.

Weil Google jedoch – ähnlich wie Apple – verhindern will, dass Benutzer allzu intensiv mit dem Dateisystem in Berührung kommen, erscheint der neue Dateimanager nicht in der App-Übersicht. In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen, wie Sie ihn finden und welche Funktionen er bietet.

Anzeige

Galerie Dateimanager Dateien in Android 6.0 verwalten In der Bildergalerie zeigen wir, wie der neue Dateimanager unter Android 6.0 funktioniert.

Anzeige

Mehr zum Thema Überblick und Historie Android überall: Wie Googles Betriebssystem die Welt erobert Wir zeigen, wie das vielseitige Betriebssystem Android in immer mehr Lebensbereiche vordringt. Welche Märkte hat Google als nächstes im Visier?

Android 6 Marshmallow Das ist neu in Android 6 Android 6.0 bietet eine Fülle nützlicher Neuerungen, die den täglichen Umgang mit Android angenehmer und komfortabler gestalten. Android-8-Release Android O wie Oreo: Google leakt Namen vor Release Google veröffentlicht heute am 21. August das neue Android 8. Auf der Event-Webseite sind im Vorfeld neue Hinweise auf den Namen Oreo aufgetaucht.

Neue Android-Version feiert Release Android 8 Oreo enthüllt: Die Top-Features im Überblick O steht für Oreo: Google hat den Release von Android 8 Oreo bekanntgegeben. Wir geben einen Überblick über die besten Features. Firmware-Update Galaxy S8 (Plus): Android-8-Beta endet heute Samsung hat das Ende der Beta-Phase für Android 8 auf Galaxy S8 und S8+ erneut nach hinten verschoben. Die Tests sollen nun aber endlich vorbei sein.