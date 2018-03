© Louis N - shutterstock.com Smartphone mit Android 6 Marshmallow

Mit Android 6.0 "Marshmallow" hat Google die hauseigene Suchfunktion noch stärker in das mobile Betriebssystem integriert. Prominentes Beispiel dafür ist das neue "Google Now on Tap". Durch gedrückt halten des Home-Knopfes können Marshmallow-Nutzer Google Now zum aktuellen Display-Inhalt befragen - zum Beispiel zum Geburtsnamen des Künstlers, dessen Lied gerade spielt oder "Was ist das für ein Auto", wenn ein Video läuft. Auch wenn Google Now on Tap mit einem deutschsprachigen Android noch nicht funktioniert, zeigt es, wohin die Reise für Android geht.

Auch abseits von Now on Tap bringt Marshmallow viele spannende Neuerungen. Dazu zählt die überarbeitete App-Übersicht genauso wie die teilweise Rückkehr zur Widget-Steuerung früherer Android-Versionen. Viel gearbeitet hat Google auch an den Einstellungsmöglichkeiten. Bis hin zu den Schnelleinstellungen und dem runderneuerten "Nicht stören"-Modus können Sie Android so umfassend konfigurieren wie nie zuvor.

Wie immer wird es einige Zeit dauern, bis Android 6 für viele Smartphone- und Tablet-Modelle erhältlich ist. Die Wartezeit lässt sich mit einem Kniff etwas erleichtern. Viele neue Funktionen sind Teil des Google-Now-Launchers und der Google-Suche-App. Wenn Sie diese Apps aktualisieren, kommen Sie also auch auf älteren Android-Versionen in den Genuss mancher Neuerungen.

In der Bildergalerie zeigen wir, was sich mit Android 6 alles verändert hat.

