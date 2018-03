Android 6 bei Blackberry, Asus und OnePlus

Blackberry

Das erste Android-Smartphone von Blackberry, das Blackberry Priv, erhält ebenfalls ein Update auf Android 6. Zunächst versprach der Hersteller auf der CES noch ein Update im ersten Quartal. Dann dauerte es doch noch etwas länger, bis zunächst die Beta-Phase startete. Doch Ende April ist es schließlich soweit: Mit dem Android-6-Update erhält das Blackberry-Priv mehr Akku-Laufzeit und bessere Kontrolle über die Zugriffsrechte einzelner Apps.

Asus

Asus hatte in seinem Forum eine Liste mit Update-Kandidaten veröffentlicht, allerdings ohne einen Zeitplan zu nennen.

Diese Asus-Smartphones sollen Android 6 erhalten:

Asus Padfone S

Asus Zenfone 2

Asus Zenfone 2 Deluxe

Asus Zenfone 2 Laser

Asus Zenfone Selfie

OnePlus

Die Smartphones von OnePlus stellen einen Sonderfall dar: Das OnePlus One läuft mit Cyanogen OS, OnePlus 2 und OnePlus X mit dem hauseigenen Betriebssystem Oxygen OS. Beide Systeme basieren aber auf Android und sollen ebenfalls ein Update erhalten. OnePlus One und OnePlus 2 sollten im ersten Quartal mit Updates auf Basis von Android 6 versorgt werden, für das OnePlus X ist noch kein Zeitrahmen bekannt. Außerdem stellt OnePlus ein Update für das OnePlus One mit Oxygen OS in Aussicht, sofern sich Zeit dafür findet.

Für das OnePlus 2 gibt es seit Ende März eine Beta-Version, das Update für das OnePlus One ist sogar schon weiter: es soll in den nächsten Tagen ausgeliefert werden.

OnePlus One - Update kommt

OnePlus 2 - Beta-Test

OnePlus X

Mehr zum Thema Android-Tipps Android-Cache löschen - das steckt dahinter Wir sagen Ihnen, wann Sie welchen Android-Cache löschen sollten und was es mit dem Zwischenspeicher überhaupt auf sich hat.

