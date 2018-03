Android 7 OTA-Update erzwingen: Nougat für alle!

© Google / Screenshot & Montage: connect.de Android 7 Nougat: Mit einem Trick kann das Update für aktuelle Nexus-Geräte direkt angestoßen werden.

Android 7 ist da und viele Android-Enthusiasten möchten nun so schnell wie möglich an die Nougat-Version kommen. Besitzer eines Nexus-Smartphones oder -Tablets sitzen hierfür zwar sowieso bereits in der ersten Reihe, können aber mit einem Trick das sofortige Android-Update erzwingen - und zwar ohne Datenverlust und ganz bequem via OTA-Installation. Ein Umweg über das Factory Image ist nicht nötig.

Ermöglicht wird das direkte Android 7 OTA-Update durch das Android-Betaprogramm. Wer dort sein kompatibles Nexus-Gerät aktuell anmeldet, erhält binnen Sekunden die Download-Benachrichtigung für die finale Version von Android 7 Nougat via OTA-Update. Wie Sie im Detail vorgehen müssen, verrät unser Ratgeber Android N Beta via OTA-Update installieren.

Android 7 Update-Trick: Unterstützte Geräte

In unserer Übersicht listen wir auf, für welche Nexus-Smartphones und -Tablets der Beta-Trick funktioniert, und für welche aktuell noch kein Android-7-Update verfügbar ist (Quelle: developers.google.com):

Nexus-Geräte Android 7 Update Nexus 6 verfügbar Nexus 5X verfügbar Nexus 6P verfügbar Nexus Player verfügbar Pixel C verfügbar Nexus 9 (LTE) noch nicht verfügbar Nexus 9 (Wi-Fi) verfügbar General Mobile 4G (Android One) noch nicht verfügbar

+++ Update vom 4. Oktober: Mittlerweile ist auch Android 7 für das Nexus 6 verfügbar +++

Wer sich für ein bisher nicht unterstütztes Nexus-Gerät anmeldet, erhält im Zweifelsfall die letzte Android 7 Preview als OTA-Update angeboten. Diese ist auch bereits sehr stabil und wird automatisch auf die finale Version aktualisiert, sobald diese verfügbar ist. Vorteil dabei ist, dass man dann beim finalen Update schon von der durch Android 7 stark beschleunigten Geschwindigkeit bei der App-Optimierung profitiert.

Tipp: Auch für Nexus 5 und Nexus 7 wird Android 7 bereits angeboten - zumindest in der Form erster Custom-ROMs.

Wichtig: Nach dem Update von der Beta abmelden

Wer sich Android 7 Nougat durch den Beta-Trick auf sein Nexus-Gerät holt, sollte jedoch nach der erfolgreichen Installation nicht verpasssen, sich wieder vom Betaprogramm abzumelden. Ansonsten wird das Gerät auch künftig mit eventuell nicht stabilen Vorabversionen versorgt. Der Rückweg auf eine stabile Version ist ohne ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen nicht möglilch. Der einzige Ausweg wäre es dann, bis zum nächsten finalen Android-Release im Beta-Programm zu bleiben.

