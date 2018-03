© Google Das offizielle Logo von Android 8: Das O steht für Oreo.

Googles aktuelle Android-Version heißt Oreo beziehungsweise Android 8. Der Release war am 21. August. Der Vorgänger Android 7 Nougat wurde im Jahr davor ebenfalls im August vorgestellt. Doch die Verbreitung von Android N liegt laut Google über ein Jahr später erst bei mageren 23 Prozent. Wie schnell geht es nun bei Android 8 Oreo?

Welche Smartphones auf das neue Android 8 Oreo hoffen dürfen, ist noch nicht bei jedem Hersteller klar. Wir geben Ihnen einen ersten Überblick, welche Smartphones und auch Tablets Android 8 erhalten sollten. Die Liste ist alphabetisch sortiert und wird laufend erweitert (Aktueller Stand: 15. Februar 2018).



Anzeige

Asus

Asus hat in seinem Forum Ende Dezember den Startschuss für das Android-8-Update des Zenfone 4 (ZE554KL) gegeben. Dabei wird aber nicht erwähnt, ob das Update sofort weltweit ausgerollt wird, oder zunächst auf einzelne Länder beschränkt bleibt.



Essential

Der neue Smartphone-Hersteller Essential hat sich regelmäßige und schnelle Updates auf die Fahnen geschrieben. Nach Stabilitätsproblemen im Beta-Test hat Essential aber offenbar das Update auf Android 8.0 gestrichen und wird das Essential Phone erst mit der neuen Android-Version versorgen, wenn Android 8.1 fertig ist. Mitte Februar hat Essential die Android 8.1 in einer Beta-Version veröffentlicht.



Google

Natürlich hat Google seine neue Android-Version zuerst an die eigenen Geräte verteilt. Die aktuellen Smartphones Google Pixel und Pixel XL sowie die Nexus-Geräte profitieren als erstes vom Update. Die neu vorgestellten Pixel 2 und Pixel 2 XL wurden bereits mit Android O ausgeliefert. Folgende Google-Geräte erhalten Android 8 bzw. seit Dezember 2017 sogar das neuere Android 8.1 Update:

Pixel - released

Pixel 2 - seit Launch

Pixel XL - released

Pixel 2 XL - seit Launch

Pixel C - released

Nexus 5X - released

Nexus 6P - released

Nexus Player - released

Honor

Die Huawei-Tochtermarke hat einige aktuelle Smartphones auf dem Markt, die auf das Update von Android 7.1 auf Android 8 hoffen können. Zum Honor 8, das ursprünglich auf der Liste war, kursieren derzeit widersprüchliche Angaben. Laut einer Aussage von Honor in Indien ist die Hardware nicht kompatibel mit Android 8. Honor Deutschland wiederum verweist in einem Statement darauf, dass Aussagen für eine Region nicht auf andere Märkte übertragbar sind - eine Bestätigung für ein Android-8-Update des Honor 8 ist das aber nicht.



Laut Aussagen von Honor-Chef George Zhao sollen folgende Smartphones das Update erhalten:

Honor 7X - bestätigt

Honor 8 - unbekannt

Honor 8 Pro - released

Honor 9 - released

Honor V9 - bestätigt

Honor V10 - bestätigt

HTC

Der Hersteller HTC spielt, was Updates angeht, nicht ganz vorne mit. Dennoch hat HTC angekündigt, dass seine Top-Smartphones zwei neue Android-Versionen erhalten werden. Seit Anfang Januar läuft der Rollout für das HTC U11, das HTC 10 wird nach zwischenzeitlichen Problemen seit Mitte Januar ebenfalls mit dem Update versorgt.



Folgende HTC-Smartphones werden laut HTC USA Android 8 erhalten:

Mehr lesen Android-Smartphones im Update-Check Wie gut ist die Update-Politik der Smartphone-Hersteller? Wie oft erhält Ihr Smartphone eigentlich Updates? Wir haben den Check gemacht und schauen uns die Update-Politik der Smartphone-Hersteller genauer an.

Huawei

Kurz nach der Enthüllung von Mate 10 und Mate 10 Pro, die bereits mit Android 8 ausgeliefert werden, hat Huawei auch die ersten Updates angekündigt. ImJanuar hat Huawei den Betatest für P10 und P10 Plus gestartet. Über eine App von Huawei​ kann man die neue Software bereits testen.



Folgende Huawei-Smartphones könnten Android 8 erhalten:

Huawei P10 Unboxing Quelle: connect Huawei P10: Unboxing

LG

Nach einem limitierten Android 8 Beta-Test im November rollt LG jetzt das Update für das LG V30 aus - zunächst aber nur in Korea. Es bleibt zu hoffen, dass auch die Geräte in Europa bald an die Reihe kommen, ebenso wie das LG G6, für dessen Update LG noch keinen Zeitplan bekannt gegeben hat.



Motorola

Auch Motorola​ hat bekannt gegeben, welche Smartphones ein Update auf das neue Android 8 erhalten werden. Das Moto Z2 Force scheint nun als erstes das Update zu erhalten. Die ersten Geräte in den USA​ wurden kurz vor Weihnachten damit versorgt.



Motorola ​Moto G5 – bestätigt

Motorola ​Moto G5S – bestätigt

Motorola ​Moto G5 Plus – bestätigt

Motorola ​Moto G5S Plus – bestätigt

Motorola Moto X4 - bestätigt

Motorola Moto Z – bestätigt

Motorola ​Moto Z Play – bestätigt

Motorola ​Moto Z2 Play – bestätigt

Motorola ​Moto Z2 Force Edition - Rollout in USA



Nokia

Die neuen Nokia-Smartphones laufen allesamt mit einem nativen Android 7. Ein Update auf das neue Android 8 wäre somit nicht allzu schwer realisierbar. Über Twitter hat Juho Sarvikas von HMD Global bestätigt, dass die aktuellen Nokia-Geräte alle das Android O Update bekommen werden. Mit dem neu gestarteten Nokia phones beta labs konnten Nutzer die Beta-Version von Android 8 schon vorab testen. Jetzt hat Nokia den Rollout für das Nokia 5, Nokia 6 und Nokia 8 bereits gestartet. Das Nokia 3 soll folgen. Das Nokia 2 wird voraussichtlich direkt auf Android 8.1 springen. Ein Zeitplan dafür ist aber nicht bekannt. Folgende Nokia-Smartphones sollen Android 8 erhalten:

Nokia 2 - bestätigt (Android 8.1)

Nokia 3 – bestätigt

Nokia 5 – Rollout gestartet

Nokia 6 – Rollout gestartet

Nokia 6 (2018) - bestätigt

Nokia 7 - Rollout gestartet

Nokia 8 – Android 8.1



Introducing the Nokia 8 Quelle: Nokia Mobile Das offizielle Produktvideo zum Nokia 8 (0:47 min, Englisch).

OnePlus

Der chinesische Hersteller OnePlus bietet seit 19. November Android 8 Oreo in der Form von OxygenOS 5.0 für das OnePlus 3 und 3T an. Überraschend wurde kurz vor Weihnachten auch das Update für das OnePlus 5 veröffentlicht. Nach kurzzeitigen Problemen Anfang Januar geht der Rollout nun weiter. Auch das OnePlus 5T erhält nach der Beta-Phase jetzt ebenfalls das Update auf OxygenOS 5.



Mehr lesen Neue Android-Version feiert Release Android 8 Oreo enthüllt: Die Top-Features im Überblick O steht für Oreo: Google hat den Release von Android 8 Oreo bekanntgegeben. Wir geben einen Überblick über die besten Features.

Samsung

Die ersten Samsung-Geräte erhalten Android 8: Die Beta-Tests für Galaxy S8 und S8+ wurden im Januar beendet, die finale Version wurde im Februar veröffentlicht. Kurz darauf zog Samsung das Update allerdings wieder zurück. Eine neue Version soll in Arbeit sein. Auch die Android-8-Version für das Note 8 soll bereits fast fertig sein. Wie die Seite SamMobile erfahren haben will, soll Samsung jetzt an den Updates für Galaxy S7 und S7 Edge, Galaxy A5 (2017) und A3 (2017) sowie für das Tab S3 arbeiten.



Mehr lesen Android N: Update-Übersicht Diese Smartphones bekommen Android 7 Android-7-Update für Samsung Galaxy A3 (2017), Sony Xperia Z5, Huawei P9 und Co.: Diese Smartphones erhalten Android Nougat.

Sony

Sonys neue Top-Smartphones Xperia XZ1 und XZ1 Compact werden bereits mit dem neuen Android O ausgeliefert. Alle anderen aufgeführten Geräte werden das Update nach und nach erhalten. Aktuell liefert Sony Android 8 an das Xperia XZ, XZs und XZ Premium aus. Je nach Smartphone-Modell kann der Roll Out ein paar Tage dauern. Die Datei soll dabei eine Größe von 1,2 GB haben und auch überarbeitete Xperia Actions enthalten.

Xperia XZ – released

Xperia XZs – released

Xperia XZ Premium – released

Xperia X – bestätigt

Xperia X Performance – released

Xperia X Compact – bestätigt

Xperia XA1 – bestätigt

Xperia XA1 Ultra – bestätigt

Xperia Touch – bestätigt

Xperia XA1 Plus – bestätigt

Xiaomi

Xiaomi-Smartphones konnte man bisher nur über Import-Händler aus China kaufen, langsam kommen die Geräte aber auch bei europäischen Händlern an. Das Xiaomi Mi A1 läuft mit Android One, einer Android-Version ohne Anpassungen. Nach einem weltweiten Beta-Test​ hat Xiaomi kurz vor dem Jahreswechsel mit dem Rollout von Android 8 begonnen.



ZTE

ZTE hat in einem Forumsbeitrag bestätigt, dass das Axon 7 Android 8 erhalten wird. Das Update soll voraussichtlich im April 2018 erscheinen, zusammen mit Stock+ UI. Seit Mitte Januar läuft ein Beta-Programm in den USA.



Android Oreo - Open Wonder (Offizielles Release-Video) Quelle: Google Das offizielle Release-Video zu Android 8 Oreo (0:40 min).

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphones der Woche Rückblick: Windows-Phones und massig Schnäppchen Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick.

Smartphones der Woche Rückblick: HTC One X+ bis Lumia 620 Sony und Nokia haben noch einmal Neuheiten vorgestellt, HTC bringt Android-Updates: Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick. Smartphones der Woche Wochenrückblick: Galaxy bis ZTE Acht Testberichte von Sony bis ZTE, Software-Updates und jede Menge Tipps. Alle Neuigkeiten rund ums Thema Smartphones im Wochenrückblick.

Android-Oberflächen Touchwiz, Sense & Co.: Android-UIs im Vergleich Stock-Android, Samsung Touchwiz, HTC Sense, Sony UI, LG Optimus UI und Huawei Emotion UI: Wir zeigen, wie sich die Android-Benutzeroberflächen der… Tipps & Tricks Android-Handy individuell anpassen Homescreen, Menü, Klingelton oder Benachrichtigungsleiste: So optimieren Sie die Oberfläche Ihres Android-Handys ganz nach Ihrem Geschmack.