Soll Ihr Android-Handy ein bisschen mehr Charakter zeigen? Dann spendieren Sie ihm doch einen Klingelton, den sonst kein anderer hat. Die Zeiten von Klingelton-Abos sind zum Glück vorbei, denn heute lässt sich praktisch jedes Musikstück zum Klingelton machen.

Was Sie dafür brauchen? Wen Ihr Handy oder Smartphone mit Android arbeitet, benötigen Sie ein kleines Stück Software, sprich eine App. Keine Sorge: Die gibt's gratis bei Google Play. Wir haben die Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der App Ringdroid durchgespielt, aber auch mit Ringtone-Maker ist möglich.

Schritt für Schritt: iPhone-Klingelton selber erstellen

In der folgenden Galerie zeigen wir Ihnen wie Sie Schritt für Schritt Ihre eigenen Klingeltöne erstellen: Damit Ihr Handy sich akustisch aus der Masse abhebt. Und falls Sie Spaß am Klingeltonbasteln finden, können Sie gleich den wichtigsten Freunden und Bekannten je einen eigenen Ton zuweisen, so dass Sie schon am Klingeln erkennen, wer gerade anruft.

Bildergalerie Galerie Galerie Galerie: Android-Klingeltöne erstellen Laden Sie als erstes die kostenlose App Ringdroid aus dem Google Play Store herunter. Nach der Installation starten Sie die App.

