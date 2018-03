Android für Einsteiger: Telefon, Internet, SMS

© Tim Kaufmann So sieht die Anzeige auf Ihrem Smartphone mit Android 7 aus, wenn Sie telefonieren möchten.

Anzeige

6. Wie kann ich telefonieren?

Das Telefon ist eine App. Sie ist schon vorinstalliert - halten Sie Ausschau nach dem Telefonhörer-Symbol. In der App finden Sie die klassische Zahlentastatur, über die Sie Nummern von Hand eingeben können. Außerdem können Sie einen Kontakt auswählen und sehen dann die für ihn gespeicherten Rufnummern (Privat, Geschäft, Mobil usw.). Tippen Sie einen der Einträge an, um ihn anzuwählen.



7. Wie komme ich ins Internet?

Für unterwegs benötigen Sie einen Mobilfunktarif mit Internet-Zugang. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter danach. Zuhause verwenden Sie am besten Ihr WLAN, denn das entlastet das mobile Datenvolumen.

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Handys und gehen Sie auf „Drahtlos & Netzwerke \> WLAN“. Tippen Sie Ihr WLAN in der Übersicht an, geben Sie das WLAN-Passwort ein und drücken Sie auf „Verbinden“. Steht der Kontakt, dann erscheint am oberen Rand des Displays das WLAN-Symbol. Je nach Hersteller sieht es anders aus.



Ist die Verbindung einmal aufgebaut, wird Ihr Handy sie immer wieder automatisch herstellen, sobald Sie nach Hause kommen. Auch die WLANs bei Freunden und im Büro können Sie auf diese Weise hinzufügen.



© Tim Kaufmann Zu Hause verbinden Sie Ihr Android-Phone am Besten mit dem WLAN, das spart Datenvolumen.

8. Wie kann ich im Netz surfen?

Ein Browser, also die App, die Webseiten anzeigt, ist auf Smartphones vorinstalliert. Google liefert zum Beispiel seinen Browser Chrome mit. Sie öffnen die App durch Antippen und geben wie gewohnt eine Web-Adresse oder einen Suchbegriff in das Feld am oberen Rand des Browsers ein.



Als Zurück-Taste fungiert Androids Zurück-Taste. Smartphone-Browser unterstützen üblicherweise auch mehrere Tabs und einen privaten Modus. In Chrome finden Sie diese Funktionen im Menü mit den drei Punkten rechts oben.

9. Wie bekomme ich meine E-Mails auf das Handy?

In der Regel ist die App Google Mail, kurz GMail, schon auf dem Handy vorinstalliert. Damit können Sie E-Mails senden und empfangen. Dazu müssen Sie allerdings zunächst Ihre E-Mail-Adresse(n) auf dem Handy hinterlegen. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie auf „Konten“. Dann drücken Sie auf „Konto hinzufügen“ und geben die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem E-Mail-Anbieter erhalten haben. Das sind mindestens Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort, häufig außerdem die Namen von Postein- und -ausgangsserver. Haben Sie mehrere E-Mail-Konten, legen Sie diese alle auf diese Weise an.



Anschließend öffnen Sie die GMail-App. Sie holt Ihre E-Mails nun automatisch ab und Sie können sie auch unterwegs lesen und beantworten.

© Tim Kaufmann So können Sie Kurznachrichten in Android senden.

10. Wie kann ich Kurznachrichten senden?

Zur Übermittlung von kurzen Nachrichten gibt es viele verschiedene Dienste. Der älteste davon ist die SMS. Unter Android versenden und empfangen Sie SMS mit der mitgelieferten App Messages. Messages unterstützt zusätzlich noch ein eigenes Übertragungsformat, über das auch Nachrichten mit mehr als 140 Zeichen möglich sind und über das Sie auch Bilder versenden und Gruppenchats führen können. Zu den Vorteilen dieses Nachrichtenformats zählt auch, dass keine SMS-Gebühren anfallen. Die App erkennt automatisch, ob das Handy des Empfängers die neuen Funktionen schon unterstützt oder ob sie für die Übertragung auf die SMS ausweichen muss.



Um eine neue Nachricht zu versenden tippen Sie rechts unten auf das Plus-Zeichen. Dann wählen Sie den Empfänger aus Ihren Kontakten aus, die automatisch angezeigt werden. Anschließend können Sie Ihre Nachricht eingeben.

Android-Tipp: Datennutzung prüfen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Welche App verbraucht welche Datenmenge? So finden Sie es heraus!

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Smartphones im Update-Check Wie gut ist die Update-Politik der Smartphone-Hersteller? Wie oft erhält Ihr Smartphone eigentlich Updates? Wir haben den Check gemacht und schauen uns die Update-Politik der Smartphone-Hersteller genauer an.

Neues Feature WhatsApp: Android Beta-Update bringt App-Shortcuts Das WhatsApp Beta-Update 2.17.277 für Android bietet nun Shortcuts für einen schnellen Zugriff auf häufige Funktionen. Video Roaming ausschalten So deaktivieren Sie Daten-Roaming in Android Mobile Datendienste im Ausland zu nutzen, kann teuer werden. Zum Glück lässt sich das Roaming bei Android 7 in weniger als einer Minute abschalten.

Android-Tipp Widget mit Lieblingswebseiten einrichten - so geht's Über ein Widget auf dem Startbildschirm kommen Sie direkt zu Ihrer Lieblingswebseite. So legen Sie das Lesezeichen-Widget an. App-Nutzung Smartphone-Benachrichtigungen managen: So geht's Benachrichtigungen auf dem Smartphone lenken ständig ab? Mit den richtigen Einstellungen kommen nur die wirklich wichtigen Meldungen an.