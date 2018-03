20 Smartphone-Tipps für Android-Einsteiger

© connect Ein Android-Smartphone ist für Sie Neuland? kein Problem mit unseren 20 Einsteiger-Tipps.

1. Wie wechsle ich vom Handy auf das Smartphone?

Am wichtigsten sind wohl die auf ihrem Handy gespeicherten Telefonnummern. Sie können diese einfach auf der SIM-Karte speichern. Legen Sie die Karte dann in Ihr neues Handy ein und öffnen die App Kontakte. Tippen Sie oben links auf die drei Striche, dann auf „Einstellungen“ und importieren Sie die Kontakte von der SIM-Karte in Ihr Handy.



2. Die SIM-Karte meines alten Handys ist zu groß für das Smartphone - was kann ich tun?

SIM-Karten sind über die Jahre immer kleiner geworden. Auf die Mini-SIM folgte die Micro-SIM, dann die noch kleinere Nano-SIM. Welches Format Ihr Handy benötigt erfahren Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers. Dann haben Sie drei Möglichkeiten:



Am besten lassen Sie sich vom Mobilfunkanbieter eine passende SIM-Karte für Ihr Handy zusenden.

Im Handel gibt es Kartenschneider, auch SIM-Cutter genannt. Damit bringen Sie die SIM-Karte rasch auf das gewünschte Format. Dank beiliegender Adapter können Sie die verkleinerte Karte anschließend trotzdem in das alte Handy einlegen, sollte das noch einmal nötig sein.

Statt mit einem Kartenschneider können Sie der SIM-Karte auch mit einer kleinen Schere und einer Schablone auf den Pelz rücken. Das birgt aber die Gefahr eines Defektes, sollten Sie beim Schnitt den Chip auf der SIM-Karte beschädigen.

Anzeige

© Tim kaufmann In der Übersicht finden Sie alle installierten Apps auf dem Smartphone.

3. Wie kann ich Apps starten?

Android bringt zahlreiche vorinstallierte Apps mit. Einige davon sehen Sie auf dem so genannten Homescreen, dem Startbildschirm von Android. Was Sie hier sehen sind aber nur Verknüpfungen zu Apps, die besonders häufig benötigt werden. Zu einer Übersicht aller Apps gelangen Sie über den Knopf mit den sechs Punkten in der Mitte der Symbolleiste.



Am Anfang der Übersicht gibt es ein Feld, in das Sie einen Suchbegriff eingeben können, um eine App zu finden. Das wird um so nützlicher, je mehr Apps Sie installiert haben. Unter dem Suchfeld finden Sie eine Zeile mit den zuletzt verwendeten Apps. Darunter wiederum zeigt Android alle installierten Apps in alphabetischer Reihenfolge. Auch die Einstellungen von Android gehören dazu. Durch Antippen können Sie Apps öffnen.

© Screenshot / Tim Kaufmann Über die drei Tasten am unteren Bildschirmrand können Sie durch die Apps navigieren.

4. Wie bediene ich Android?

Den Homescreen und die Symbolleiste haben Sie bereits kennengelernt. An den drei Punkten oberhalb der Symbolleiste erkennen Sie, dass sich links und rechts vom Homescreen noch jeweils eine Seite befindet. Dorthin gelangen Sie, indem Sie nach links oder rechts über das Display wischen. Rechts vom Homescreen gibt es eine weitere Seite, die App-Verknüpfungen aufnimmt (und Widgets, dazu später mehr). Links vom Homescreen finden Sie Google Now, das persönliche Infos anzeigt, zum Beispiel anhand Ihrer Termine, Ihres Standortes und Ihres Browser-Verlaufs.



5. Was hat es mit den Knöpfen am unteren Rand des Displays auf sich?

Immer am unteren Rand sichtbar sind diese drei Knöpfe:



Über die nach links zeigende Pfeilspitze gelangen Sie zur vorherigen Ansicht zurück.

Der Kreis bringt Sie auf den Homescreen.

Das Quadrat öffnet den Task-Manager, eine Übersicht der zuletzt verwendeten Apps. Funktioniert eine App nicht mehr, können Sie sie hier beenden.

Android-Tipp: Aktive Programme beenden Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Android zeigt an, welche Apps geöffnet sind - und lässt alle Anwendungen auf einmal beenden.

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Smartphones im Update-Check Wie gut ist die Update-Politik der Smartphone-Hersteller? Wie oft erhält Ihr Smartphone eigentlich Updates? Wir haben den Check gemacht und schauen uns die Update-Politik der Smartphone-Hersteller genauer an.

Neues Feature WhatsApp: Android Beta-Update bringt App-Shortcuts Das WhatsApp Beta-Update 2.17.277 für Android bietet nun Shortcuts für einen schnellen Zugriff auf häufige Funktionen. Video Roaming ausschalten So deaktivieren Sie Daten-Roaming in Android Mobile Datendienste im Ausland zu nutzen, kann teuer werden. Zum Glück lässt sich das Roaming bei Android 7 in weniger als einer Minute abschalten.

Android-Tipp Widget mit Lieblingswebseiten einrichten - so geht's Über ein Widget auf dem Startbildschirm kommen Sie direkt zu Ihrer Lieblingswebseite. So legen Sie das Lesezeichen-Widget an. App-Nutzung Smartphone-Benachrichtigungen managen: So geht's Benachrichtigungen auf dem Smartphone lenken ständig ab? Mit den richtigen Einstellungen kommen nur die wirklich wichtigen Meldungen an.