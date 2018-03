Android-Tablet kindersicher machen: So geht's

© kiddoware Kid's Place

Was für ein kindersicheres Tablet spricht? Ganz einfach: Kleine Android-Tablets mit einer Displaygröße von 7 Zoll sind tolle Geräte für Kinder. Klein genug für Kinderhände, groß genug, um Videos darauf abzuspielen. Hinzu kommt: Bei Preisen ab 60 Euro ist es zwar immer noch ein Weltuntergang, wenn das Gerät zu Bruch geht - aber nur ein kleiner.

Kindersicherung per App

Was Android selbst noch in der Version 5 fehlt sind Funktionen, um das Tablet kindersicher zu machen. Das gilt trotz der Mehrbenutzerfähigkeit von Android Lollipop und erst recht für die auf günstigen Tablets üblicheren, älteren Android-Versionen. Dabei heißt "kindersicher" nicht nur, das Tablet so einzugrenzen, dass der Nachwuchs nicht an für ihn ungeeignete Inhalte gelangt, Einstellungen verändert oder gar Daten löscht. Durch die Begrenzung der Zugriffsmöglichkeiten auf wenige Apps sinkt auch die Gefahr, dass das Kind sich auf dem Mobilgerät "verläuft".

In der folgenden Galerie zeigen wir Ihnen, was Kids Place kann und wie die App funktioniert:

Tipp: Die kostenlose App Kids Place

Nach einigen Tests haben wir in der App Kids Place eine Lösung gefunden, die Sie kostenlos via Google Play herunterladen können. In der Bildergalerie stellen wir sie Ihnen vor.

Tipp: Generell sollten Sie kostenpflichtige Apps für Kinder nach dem Kauf direkt mit Kids Place testen. Klappt die Zusammenarbeit nicht, können Sie via Google Play gekaufte Apps binnen zwei Stunden zurückgeben.

