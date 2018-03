Android-Tipp: Autokorrektur verbessern und schneller tippen

© Archiv Android 4.0 Autokorrektur

Peinlich, peinlich: Als wir per SMS über einen kleinen Ausflug ins beschauliche Dorf Hebsack im schwäbischen Remstal informierten, wollte das die Autokorrektur von Android 4.0 nicht so recht glauben. Sie war sich sicher, dass wir "He Sack" schreiben wollten und verdrehte den Text entsprechend - ungefragt und eigenmächtig. Das Beispiel ist zugegeben etwas konstruiert, doch ähnliche Skurilitäten kennt wohl jeder Android-Nutzer aus praktischer Erfahrung. Es empfiehlt sich also, der Autokorrektur ein bisschen Nachhilfe zu erteilen.

Schritt 1: Begriff zum Wörterbuch hinzufügen

Um die Autokorrektur zu verbessern, können Sie eigene Begriffe dem dafür verwendeten Wörterbuch hinzufügen. Tippen Sie den entsprechenden Begriff. Der Begirff wird zwischen Texteingabefeld und Tastatur blau eingeblendet. Tippen Sie auf diese Einblendung. Der Begriff rutscht nach links, rechts daneben erscheint "Zum Speichern erneut berühren". Tippen Sie nochmals auf den nach links gewanderten Begriff, dann wird er ins Wörterbuch aufgenommen.

Schritt 2: Schneller Tippen mit der Autokorrektur

Ist der Begriff, in unserem Beispiel "Hebsack", ins Wörterbuch aufgenommen, genügt es ab sofort "hebs" zu tippen. Denn dann erscheint "Hebsack" in der Mitte der drei blau geschriebenen Wortvorschläge (siehe Screenshot). Ein Klick auf die Leertaste oder ein Satzzeichen (Punkt, Komma, ect.) macht aus "hebs" automatisch "Hebsack". Selbst die Großschreibung am Anfang wird umgesetzt.

Hinweis: Wir haben das Vorgehen mit einem Samsung Galaxy Nexus S mit "reinem" Android 4.0 durchgespielt. Da die Gerätehersteller allerdings die Benutzoberfläche ihrer Android-Modelle selbst gestalten und auch andere Tastasturen verwenden, funktioniert der Trick leider nicht automatisch mit allen Android-4.0-Geräten.

