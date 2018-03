Update-Politik: Sony, Samsung, Huawei

© Sony Sony Xperia M5 in Gold.

Sony



Bis auf die Einsteiger erhalten alle Modelle aus dem Portfolio Versions-Updates, Premium-Modelle erleben in der Regel zwei neue Versionen. Der Hersteller erklärte auf Nachfrage, für alle verkauften Android-Geräte innerhalb von zwei Jahren nach Marktstart Android Security Patches anzubieten. Ein monatliches Intervall realisiert Sony für die meisten aktuellen Top-Modelle. Es geht zwar besser, aber nicht mehr viel besser​​

Bewertung: gut



Sony Xperia M4 Aqua

Marktstart Mitte 2015 Preiskategorie Mittelklasse Software bei Start Android 5.0 Patches unregelmäßig/07-16 Versionsupdates Android 6.0.1 (Mitte 2016)

Sony Xperia Z3+​

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie​ ​Premium ​Software bei Start​ ​Android 5.0 ​Patches​ ​unregelmäßig/03-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)/ 7.0 (Anfang 2017)

Sony Xperia M5

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches ​unregelmäßig/09-16 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Ende 2016)

Sony Xperia Z5

​Marktstart Ende 2015 ​Preiskategorie ​​Premium​ ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches ​unregelmäßig/06-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Anfang 2016)/7.0 (Anfang 2017)

Sony Xperia Z5 Compact

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches ​unregelmäßig/06-17 ​Versionsupdates ​​Android 6.0 (Anfang 2016)/7.0 (Anfang 2017)​

Sony Xperia Z5 Premium

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches ​unregelmäßig/06-17 ​Versionsupdates ​​Android 6.0 (Anfang 2016)/7.0 (Anfang 2017)​

Sony Xperia E5

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​unregelmäßig/10-16 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

Sony Xperia XA

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​unregelmäßig/05-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 8Mitte 2017)

Sony Xperia X

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

Sony Xperia X Performance

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)​

Sony Xperia XZ

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

Sony Xperia X Compact

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

© connect Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung



Dass die Koreaner nicht ohne Grund Marktführer sind, wird beim Software-Support deutlich. Die Vorzeigemodelle der Ober- und Mittelklasse erhalten in der Regel zwei neue Android-Versionen. Bei Googles Sicherheitspatches kann Samsung die Ankündigung, dass diese monatlich verteilt werden, nicht einhalten. Das S7 (Edge) etwa ist erst vor Kurzem direkt von 01-2017 auf 05-2017 gesprungen. Immerhin sind die Patch-Level überwiegend auf einem sehr aktuellen Stand.​​

Bewertung: gut​



Samsu​ng Galaxy A3 (2015)​

​Marktstart ​Anfang 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software ​Android 4.4 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​Android 5.0.2 (Ende 2015)/6.0.1 (Mitte 2016)

Samsung Galaxy A5 (2015)

​Marktstart ​Anfang 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software ​Android 4.4 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/03-17 ​Versionsupdates ​​Android 5.0.2 (Ende 2015)/6.0.1 (Mitte 2016)​

Samsung Galaxy J5 (2015)

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Ende 2016)

Samsung Galaxy S6 (Edge)

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Anfang 2016)/7.0 (Anfang 2017)

Samsung Galaxy A3 (2016)

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/01-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Mitte 2016)/7.0 (Mitte 2017)

Samsung Galaxy A5 (2016)

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​​Android 6.0.1 (Mitte 2016)/7.0 (Mitte 2017)​

Unboxing: Samsung Galaxy A5 (2017) Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH / connect Wir zeigen Ihnen das neue Samsung Galaxy A5 aus dem Modelljahr 2017 im Unboxing-Video.

Samsung Galaxy S7 (Edge)

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/05-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

Samsung Galaxy J5 (2016)

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

Samsung Galaxy J3 (2016)

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

© Huawei Huawei P9​

Huawei



Auf unsere Nachfragen hat Huawei von allen Herstellern die wohl ehrlichste Antwort gegeben: „Wir planen für die genannten Produkte monatliche Updates, aber aufgrund unterschiedlicher Zertifizierungen und Zeitpläne für den Rollout können die Termine in der Realität abweichen.“ Für den Nutzer mag diese Aussage weniger befriedigend sein als das Versprechen von Samsung, aber sie bewegt sich näher an der Realität. Und die Analyse zeigt: Huawei ist ganz dicht dran am Monatsrhythmus, alle untersuchten Geräte waren zum Testzeitpunkt im Juni entweder auf dem Patch-Level Mai oder April. Alle haben außerdem ein Versionsupdate erhalten, ob ein weiteres folgt, wird die Zukunft zeigen, wir gehen stark davon aus.​​

Bewertung: gut​



Huawei ​P8

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

Huawei Mate 8

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

Huawei P9

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)​

Huawei P9 Plus

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)​​

Huawei P9 Lite

Markstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​​Android 7.0 (Anfang 2017)​​​

Huawei Nova

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​​Android 7.0 (Anfang 2017)​​​

Huawei Nova Plus

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​monatlich ​Versionsupdates ​​Android 7.0 (Anfang 2017)​​​

