Update-Politik: HTC, Honor, Lenovo Moto, LG, Asus

HTC erklärte auf Anfrage, dass aktuelle One- und U-Geräte regelmäßig mit Sicherheitspatches versorgt werden. Das One M10 und das ältere Spitzenmodell M9 stehen aktuell allerdings auf dem Stand von Januar/Februar 2017. Positiv: Der Hersteller verspricht, dass die Top-Modelle zwei neue Android-Versionen per Update erhalten.​​

Bewertung: befriedigend



HTC M9

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/02-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Ende 2015)/7.0 (Anfang 2017)

HTC Desire 626

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

HTC A9

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/12-16 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

HTC 10

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/01-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

Honor



​Der Software-Support der Huawei-Tochter hat sich sukzessive verbessert, mittlerweile erhalten sogar Einsteigergeräte Versionsupgrades. Allerdings ist nicht klar, wie groß das Update- Zeitfenster tatsächlich ist, ob auch zwei Versionen übersprungen werden. Unsere Fragen dazu ließ das Unternehmen genauso unbeantwortet wie zu den monatlichen Security Patches.​

Bewertung: befriedigend​



Honor​ 7​

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​​Software bei Start​ ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt Versionsupdates ​Android 6.0 (Anfang 2016)

Honor 5C

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Mitte 2017)

Honor 5X

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

Honor 8

Marktstart Ende 2016 Preiskategorie Mittelklasse Software bei Start Android 6.0 Patches/letzter Patch unbekannt Versionsupdates Android 7.0 (Anfang 2017)

Lenovo Moto



​Die Lenovo-Tochter Motorola ist seit Jahren bekannt für einen exzellenten Software-Support. Eine aktuelle Überprüfung zeigt aber, dass der Lack langsam Kratzer bekommt: Keines der von uns betrachteten Geräte hat zwei Android-Versionen erhalten, Sicherheitspatches werden nicht monatlich, sondern in unregelmäßigen Abständen verteilt. Verbindliche Aussagen zur angestrebten Support-Dauer und zur Update-Policy konnte der Hersteller auf Anfrage nicht machen.​​

Bewertung: befriedigend​



Lenovo Moto E2​

​Markstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Einsteiger Software bei Start​ ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/12-16 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Anfang 2016)

Lenovo Moto G (2015)

Marktstart Ende 2015 Preiskategorie Mittelklasse Software bei Start Android 5.0 Patches/letzter Patch unregelmäßig/01-17 Versionsupdates Android 6.0 (Anfang 2016)

Lenovo Moto X Play

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/01-17 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (anfang 2016)

Lenovo Moto X Style

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/12-16 ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Anfang 2016)

Lenovo Moto X Force

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/12-16 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

Lenovo Moto E3

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/12-16 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

Lenovo Moto G4 Play

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/02-17 ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

Lenovo Moto G4 Plus

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/03-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (anfang 2017)

Lenovo Moto Z

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

Lenovo Moto Z Play

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unregelmäßig/04-17 ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

LG



Der Konzern aus Korea hält sich beim Thema Software-Updates sehr bedeckt. Auf Nachfrage wollte man dazu keine Angaben machen, auch zum Thema Sicherheitspatches werden keine Informationen veröffentlicht. Die Analyse zeigt aber, dass nur die Top-Geräte mit frischer Software versorgt werden, allerdings nur mit maximal einer Android-Version. Da ist noch viel Luft nach oben.​​

Bewertung: befriedigend​



LG G4

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Anfang 2016)

LG V30 im Unboxing Quelle: connect LGs neues Top-Smartphone V30 ausgepackt.

LG Class

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (anfang 2016)

LG Stylus 2

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates nicht verfügbar

LG X Power

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letztes Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​nicht verfügbar

LG G5

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letztes Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 7.0 8Ende 2016)

​Asus

Asus liefert in der Regel eine neue Android-Version aus, konnte auf Nachfrage aber keine Angaben zum Patchlevel der Gerätegeneration vor dem Zenfone 3 machen, was wohl heißt, dass dieser nicht besonders aktuell ist.​​

Bewertung: befriedigend​



Asus Zenfone Selfie

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

Asus Zenfone 2

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preisketgorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

Asus Zenfone 2 Deluxe

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Mitte 2016)

Asus Zenfone Max

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches/letzter Patch ​unbekannt ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Mitte 2016)

Asus Zenfone 3

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches/letzter Patch ​regelmäßig ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Anfang 2017)

