Android vs. iOS: Der große Vergleich

Zur weltweiten Verteilung der mobilen Betriebssysteme gibt es keine präzisen Zahlen, weil die Datenbasis unterschiedlich ist, aber eine aktuelle Studie der Marktforscher von IDC sieht Android bei 85 Prozent, mit deutlichem Abstand gefolgt von iOS mit 12 Prozent. Die übrigen drei Prozent teilen sich Microsoft Windows Phone, Blackberry und andere.

Geschlossenes gegen offenes System

Obwohl Android mit überwältigendem Vorsprung führt, spielt iOS nicht nur bei Entwicklern, sondern auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine mindestens genauso große Rolle. Das liegt unter anderem daran, dass es das ältere System ist, das in vielen Bereichen Standards gesetzt hat. Android kam ein Jahr später in den Markt, galt lange Zeit als der ewige Zweite, der weder in Sachen Oberflächendesign noch beim App-Angebot mit iOS mithalten konnte. Dass dieses Image nicht ganz unbegründet war, vor allem in den Anfangsjahren, werden selbst Android-Fans zugeben müssen.

Aber in den letzten Jahren hat Google eine fulminante Aufholjagd gezeigt und den Smartphone-Pionier Apple bei den Nutzerzahlen weit hinter sich gelassen. Das ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie gewaltig die Herausforderungen sind: Weil Android auf unzähligen unterschiedlichen Gerätetypen quer über den Globus verteilt läuft, müssen immer die unterschiedlichsten Displayauflösungen, Treiber und Prozessoren berücksichtigt werden. Apple hat es einfacher, weil das Unternehmen nicht nur die Software entwickelt, sondern auch die Hardware kontrolliert - und beides perfekt aufeinander abstimmen kann.

Die Gegensätze lösen sich auf

Kann Google unter diesen Voraussetzungen überhaupt ein System entwickeln, das qualitativ besser ist? Ist die Offenheit von Android sogar dessen größte Stärke? Das legen nicht nur die Marktanteile nahe, sondern auch die Tatsache, dass Apple in iOS 8 viele neue Schnittstellen (API) für Entwickler geöffnet hat. Der connect-Vergleich zeigt, dass sich die Systeme immer ähnlicher werden.

Eine der wichtigsten Funktionen jedes mobilen Systems ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, anstehende Termine oder einen neuen Facebook-Post.

© Archiv Links: Hübsch und sehr übersichtlich: Die Infofelder von Android 5 (oben) sprechen bereits die Sprache des neuen "Material Design". Rechts: Unter iOS kann man festlegen, welche App Nachrichten mit welchen Details auf den Homescreen bringen darf.

Hier gibt es nur wenige Unterschiede zwischen Android 5 und iOS 8. Ein Fingerwisch von der Statuszeile am oberen Bildschirmrand nach unten blendet eine Mitteilungszentrale mit Infofeldern ein, der Nutzer wird aber bereits auf dem Sperrbildschirm über wichtige Neuigkeiten informiert. Ein Fingertipp auf das Infofeld führt direkt in die jeweilige App - auf dem Sperrbildschirm natürlich nur, wenn die Code-Sperre deaktiviert ist.

Bei iOS hat der Nutzer größeren Einfluss darauf, was in dem Infofeld angezeigt werden soll: Im Hauptmenü gibt es einen eigenen Eintrag für Benachrichtigungen ("Mitteilungszentrale"), wo man sehr genau festlegen kann, welche Apps Nachrichten einblenden dürfen und wie ausführlich diese sein sollen.

Android ist im Gegenzug übersichtlicher, weil die Infofelder kompakter dargestellt werden. Bei beiden Systemen gut gelöst: Wenn man gerade mit dem Gerät arbeitet, werden Benachrichtigungen in Form eines Pop-up-Fensters dezent im oberen Bildschirmbereich eingeblendet - man wird nicht aus seiner aktuellen Tätigkeit gerissen und kann entscheiden, ob man reagiert oder ignoriert. Eine Interaktion ist direkt über das Pop-up-Fenster möglich. Bei Android und iOS lassen sich außerdem Ruhezeiten definieren, die das System komplett stumm schalten.

