Anmelden im Wohnzimmer

Der Lohn der Mühe: Auf Ihren Wohnzimmergeräten können Sie nun auf die Inhalte des NAS-Systems zugreifen. connect zeigt an zwei Beispielen, wie's geht:

Playstation 3

Anzeige

© Archiv sonys playstation 3 kann per wlan oder ethernet aufs heimnetz zugreifen

Seit Software-Stand 1.80 kann Sonys Playstation 3 übers Netzwerk auch auf Medien-Server zugreifen. Dazu muss das Gerät per WLAN oder übers Ethernet-Kabel am Netz hängen. Weil es insbesondere bei den UPnP-gestützten Netzwerk-Funktionen auf der Playstation aber noch einige Probleme gibt, sollten Sie mit "Einstellungen/System-Aktualisierung" auf jeden Fall die jeweils neueste Gerätesoftware herunterladen. In den Kategorien "Foto", "Musik" und "Video" erscheint dann der Eintrag "Medienserver suchen". Mit dieser Funktion werden einmal gefundene Medienserver in allen Kategorien angezeigt und lassen sich dort auch bequem durchsuchen.

Loewe Connect

© Archiv auch loewe-connect-fernseher (ab 2100 euro) netzwerkeln

Mit seiner Geräteserie "Connect" liefert der deutsche TV-Hersteller Loewe die ersten Fernseher mit integriertem Netzwerk-Client. Der MediaNetwork-Player ist über das Assist-Menü des TV-Geräts erreichbar. Bei der Ersteinrichtung wählen Sie dort, ob der Netzzugriff per Kabel oder WLAN erfolgen soll, und aktivieren den Bezug einer IP-Adresse per DHCP. Alternativ können Sie auch eine feste IP-Adresse eintragen. Dann wählen Sie im Media-Network-Menü die Option "Server" und starten damit die Server-Suche. Gefunden werden UPnP- und Windows-Media-Server sowie normale Netzwerk-Shares. Mit "Verbindung herstellen" greifen Sie darauf zu.

Anzeige

Mehr zum Thema Tipps & Tricks WLAN-Kanal ändern: So geht's Bei der WLAN-Suche empfangen Sie die Nachbarnetze stärker als Ihr eigenes? Wir zeigen, wie Sie mit einem Kanalwechsel dafür sorgen können, dass…

Knowhow WLAN-Kanäle: Bandbreite und Kanalbelegung Wer sein WLAN optimieren will, sollte die Basics kennen: Wir erklären die Bandbreiten und Kanalbelegungen in den verschiedenen Standards 802.11,b/g,… WLAN-Router AVM Fritzbox 7490 im Check Die AVM Fritzbox 7490 ist ein Tausendsassa: Viermal Gigabit-LAN, Telefonanlage für ISDN, IP und analog, Faxfunktion, fünf Anrufbeantworter,…

Heimnetzwerk ac-WLAN: Apple-Geräte für die Fritzbox 7490 Die Fritzbox 7490 kann superschnelles ac-WLAN. Wir zeigen hier Apple-Produkte vom iMac bis zu Time Capsule, die das auch beherrschen. AVM Fritz OS 6.20 - Lohnendes Update für die Fritzbox Ein Update, das sich lohnt: Mit Fritz OS 6.20 und den neuesten Fritz-Apps lernen die Router von AVM jede Menge neuer Funktionen.