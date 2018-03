Anwendungen und Updates

So nutzt beim C905 beispielsweise das Rennspiel Need for Speed zur Steuerung des Autos den integrierten Bewegungssensor, der ansonsten dazu dient, beim Betrachten von Bildern die Anzeige automatisch ins Querformat zu drehen.

Obendrein versteht sich das C905 aufs Multitasking, kommt also mit mehreren aktiven Programmen zurecht. Über eine kleine Taste unter der Telefontaste links und den Reiter "Aktive Anwendungen" kann man bequem zwischen diesen wechseln, was beim Anwendungshopping im Alltag die lästigen Startzeiten spart.

Regelmäßige Software-Updates

Im connect-Forum fiel das Echo aufs C905 durchwachsen aus. Es meldeten sich einige enttäuschte Nutzer zu Wort, die beispielsweise über Software- Probleme klagten. "Handyman08" berichtet: "Bluetooth konnte auf einmal nicht abgeschaltet werden und auch WLAN machte Ärger."

Die genannten Bugs ließen sich mit dem Testgerät allerdings oft nicht nachvielziehen. Ein möglicher Grund: Der Hersteller veröffentlicht regelmäßig Software-Updates und behebt dabei natürlich auch den ein oder anderen Bug. Das Handy lässt sich über die PC-Software "Update Service" am PC auf den aktuellen Stand bringen. Das Programm steht kostenlos auf auf der Sony-Ericsson-Site im Bereich Support zum Download bereit.

Vor einem Update sollten Sie allerdings die Handydaten sichern. Das Adressbuch lässt sich beispielsweise über "Optionen/Mehr/Erweitert/Auf Speicherkarte sichern" auf den Memory Stick kopieren. Auf die Funktion "Update Suchen" im Menü "Einstellungen/Allgemein" sollte man sich übrigens nicht verlassen. Das meldet oft fälschlicherweise, dass die aktuelle Firmware bereits installiert sei.

Ein weiterer Grund für Software-Probleme, unter denen nicht alle C905-Benutzer leiden: Fast jeder Netzbetreiber verlangt eine eigene Software-Version für die von ihm vertriebenen Geräte und bietet zudem nicht unbedingt jedes Update des Herstellers für die eigene Software-Variante

