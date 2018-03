App des Tages: Aldi Photo App

Der Name Aldi steht für gute Qualität zum fairen Preis. Doch eine durchschnittliche Bewertung von nur zweieinhalb Sternen für die Aldi Photo App lässt vermuten, dass es der Lebensmittel-Discounter bei der Bestellung von Foto-Abzügen per Smartphone weniger genau nimmt. Wir haben uns die App auf dem iPhone angesehen.

© Anbieter Aldi Photo App

Faktbox

Name: Aldi Photo App

Version: 1.3.17

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Aldi Photo App

Anzeige

Mit Aldi Photo App können Sie Abzüge Ihrer mit dem iPhone aufgenommenen Fotos online bei Aldi bestellen. Beim ersten Start fragt die App, in welchem Land, bzw. in welcher Aldi-Region (Nord oder Süd) Sie sich befinden. Anschließend lädt das Programm die aktuelle Preisliste aus dem Internet herunter. Gleich danach können Sie Ihre Abzüge bestellen.

Praxis: Die besten Foto-Apps für iPhone und iPad

Einfache Prints im Neunerformat kosten zum Beispiel derzeit sieben Cent. Ob der Abzug glänzt oder mit einer matten Oberfläche versehen ist, können Sie innerhalb der App auswählen. Außerdem bietet der Aldi Foto Service Poster (ab 0,99 €), Fotobücher (ab 4,95 €), Leinwände (ab 16,99 €) sowie Postkarten (ab 1,99 €). In der Rubrik "Geschenke" finden Sie außerdem T-Shirts, Tassen und Puzzlespiele, die Sie ebenfalls mit ihren Bildern bedrucken lassen können.

Bildergalerie Galerie Bilder: Aldi Photo App Aldi bietet eine Reiher verschiedener Foto-Produkte an, darunter Abzüge, T-Shirts, Tassen und Poster.

Haben Sie sich für ein Produkt entschieden, dann suchen Sie anschließend das passende Foto aus der iPhone-Fotosammlung heraus. Wollen Sie mehrere Abzüge bestellen, ist das mit Arbeit verbunden. Sie können nämlich nicht mehrere Bilder auf einmal auswählen. Vielmehr wiederholt sich für jedes einzelne Foto der Ablauf, der aus der Produktauswahl, der Auswahl des Fotos, der Wahl des gewünschten Bildausschnitt und dem Hinzufügen zum Warenkorb besteht. Sehr umständlich.

Auf dem Weg zur Kasse können Sie noch einen Gutscheincode eingeben. Außerdem bedarf es zur Bestellung eines Benutzerkontos, das Sie aus der App heraus anlegen können, sofern es noch nicht vorhanden ist. Die Qualität der Abzüge haben wir nicht getestet.

Gegen die Bestellung einzelner Schnappschüsse sprechen die Versandkosten - 1,99 Euro lohnen sich einfach kaum für zwei oder drei Abzüge. Gegen die Bestellung mehrerer Abzüge spricht hingegen das umständliche Handling bei der Auswahl der Bilder. In der Summe macht es die Aldi-App nach unserem Eindruck niemandem so richtig recht.

Preis und Verfügbarkeit

Aldi Photo App steht als kostenloser Download in Apples App Store zur Verfügung. Als so genannte Universal-App nutzt das Programm das Display des iPhones wie auch das des iPads optimal aus. Die Nutzung der App erfordert die Einrichtung eines kostenlosen Benutzerkontos und bringt Kosten für den Erwerb von Abzügen sowie Versandkosten in unterschiedlicher Höhe mit sich.

Anzeige

Mehr zum Thema Gigalocal lässt viel Arbeit liegen App des Tages: Gigalocal Mal eben vom iPhone aus einem Putz Kraft, einen Kasten Bier oder einen Umzugshelfer ordern, genau das soll mit der App Gigalocal möglich sein. Doch…

Findet iPhones, iPads und Macs App des Tages: Mein iPhone suchen Wer ein iPhone, ein iPad und oder einen Mac sein Eigen nennt, der sollte auch die Anwendung "Mein iPhone suchen" kennen. Sie hilft dabei, die… Kalorienzähler fürs iPhone App des Tages: FooDDB Mit FooDDB führen Sie ganz bequem ein Ernährungstagebuch samt Kalorienzählen und leben dadurch gesünder. Wir haben uns die App auf dem iPhone…

iPhone als Festnetz-Telefon App des Tages: Sipgate Mit der App Sipgate nehmen Sie Ihre Festnetz-Rufnummern überall dort mit hin, wo Sie über einen Internet-Zugang verfügen. Je nach Mobilfunkanbieter… iOS und Android Microsoft veröffentlicht Apps für Outlook und Office Microsoft veröffentlicht die finale Version von Word, Excel und Powerpoint für Android. Dazu kommt eine Outlook-App für Android und iOS.