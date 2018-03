© Anbieter App des Tages: Bike Brain

Name: Bike BrainSystem: iOS (ab 4.0)Aktuelle Version: 1.4Preis: kostenlosLink: iTunes

Zunächst bietet Bike Brain einen futuristisch anmutenden Tacho, auf dem sich nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch der Puls und die Trittfrequenz anzeigen lassen - sofern man passende Sensoren hat. Zusätzlich verfügt Bike Brain über einen Digitaltacho, auf dem sich die aktuellen Fahrwerte wie Distanz, Höhe, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und die zurückgelegte Distanz ablesen lassen. Zwischen den einzelnen Anzeigen wechselt man über die Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand. Als Karte dient Google Maps. Die ist zwar nicht so präzise und detailliert wie eine richtige Topokarte, dürfte aber den meisten Gelegenheitsradlern genügen. Am oberen Drittel der Kartenansicht lässt sich ein Ausschnitt des Tachos einblenden. Ein Nachteil von Bike Brain ist, dass man mit der App keine Touren mit Wegpunkten planen oder ganze Routen automatisch berechnen kann. Die Karte kann lediglich als Orientierungshilfe verwendet werden. Somit ist Bike Brain mehr Tracker als Navi-App und für sportliche Radler geeignet, die nur ab und an zur Orientierung auf die Karte schauen.

Bildergalerie Galerie App-Tipps App des Tages: Bike Brain Eine App namens Bike Brain - da sollte die Orientierung auf der Fahrradtour gesichert sein.

