App des Tages: Blitzer.de

Apps, die vor Radarfallen warnen, gibt es eine ganze Menge. Auch prominente Navigationssysteme wie Tom Tom und Navigon bieten entsprechende Funktionen. Deutlich leichtgewichtiger und günstiger ist Blitzer.de, das sich zudem relativ guter Bewertungen im AppStore erfreut.

Beim Start aktualisiert sich Blitzer.de mittels Online-Update automatisch mit den neuesten Radarfallen. Sowohl fest installierte als auch mobile Fallen werden berücksichtigt. Nähern Sie sich anschließend einem Radargerät, signalisiert Ihnen die App die Entfernung auf dem Display mit einem Fortschrittsbalken und piept außerdem - für unseren Geschmack aber zu leise.

Entdecken Sie eine Radarfalle, die Blitzer.de noch nicht kennt, können Sie diese inklusive der erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch Antippen des Displays hinzufügen. Beim Passieren einer mobilen Radarfalle fragt die App außerdem, ob Sie die Radarfalle gesehen haben. Auf dieser Basis wird die Falle aus Blitzer.de entfernt, wenn sie abgebaut wurde. Auch unterwegs aktualisiert sich Blitzer.de selbstständig via Internet mit neuen Radar-Infos.

In den Einstellungen können Sie den Hintergrund-Modus aktivieren. Dann läuft Blitzer.de weiter, wenn sie andere Apps, zum Beispiel für die Navigation, starten. In diesem Modus weist Blitzer.de per Popup-Benachrichtigung auf Radarfallen hin.

Die Nutzung von Apps, die vor Radarfallen warnen, ist umstritten, geht doch ein guter Teil der Verkehrsunfälle auf überhöhte Geschwindigkeit zurück. Werden Sie bei einer Verkehrskontrolle mit einem Navigationsgerät oder Smartphone erwischt, auf dem eine solche App läuft, drohen vier Punkte und ein Bußgeld von 75 Euro.

Preis und Verfügbarkeit

Blitzer.de steht kostenfrei zum Download im App Store zur Verfügung. Die 0,79 Euro teure Pro-Version blendet Blitzer in eine 3D-Karte ein und warnt ausdrücklich nur vor Radarfallen auf der eigenen Route. Die Warnung vor mobilen Radargeräten erfordert in Blitzer.de Pro ein Abonnement, das mit einmaligen Kosten in Höhe von rund zehn Euro verbunden ist.

