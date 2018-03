© Anbieter Chefkoch.de Rezepte

Faktbox

Name: Chefkoch.de Rezepte

Version: 1.1.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Chefkoch.de Rezepte

Anzeige

Die Website Chefkoch.de ist hierzulande schon beinahe das Synonym für Online-Rezepte. Dank der gleichnamigen App können Sie nun auch ihr iPhone in einen nützlichen Küchenhelfer verwandeln, der Hobbyköchen mit unglaublich vielen Rezepten Lust auf Neues macht.

Im einfachsten Fall nutzen Sie die Suchfunktion der App, um gezielt nach Rezepten zu stöbern. Sie können Suchbegriffe eingeben und die Treffer nach verschiedenen Kriterien filtern, zum Beispiel nach der benötigten Arbeitszeit. Auch nach Zutaten lässt sich suchen - nützlich, um Reste zu verbrauchen.

Bildergalerie Galerie Galerie App: Chefkoch.de Rezepte Chefkoch.de Rezepte finanziert sich durch dezente Werbung.

Wer es weniger gezielt angehen lassen möchte, der findet unter "Best Of" zum Beispiel die am besten bewerteten Rezepte der letzten 24 Stunden. Und in der Rubrik "Aktuelles" gibt es die neuesten Beiträge von der Website. Hier fehlt aber eine Funktion, um interessante Beiträge per E-Mail oder Facebook zu teilen.

Anders sieht das bei Rezepten aus, die Sie nicht nur weiterleiten, sondern auch ausdrucken und im persönlichen Kochbuch der App speichern können. Allerdings wird dieses Kochbuch nicht mit einem auf der Website angelegten Benutzerkonto synchronisiert. Das ist nicht nur unbequemer als gewohnt, sondern hat in der Vergangenheit auch schon zum Verlust des Kochbuch-Inhaltes geführt, als Chefkoch.de ein fehlerhaftes Update der App veröffentlichte.

Zur Zubereitung eines Rezeptes notwendige Zutaten können Sie bequem in die in der App integrierte Einkaufsliste übernehmen. Diese Liste ist schlicht und kann im Funktionsumfang nicht mit der von uns bereits vorgestellten App ShoppingList mithalten.

Preis und Verfügbarkeit

Chefkoch.de ist eine kostenlose App aus Apples App Store. Es handelt sich nicht um eine Universal-App, so dass beim Start auf dem iPad ein Großteil des Displays ungenutzt bleibt. Die App finanziert sich durch Werbung in absolut erträglichem Umfang.

Anzeige

Mehr zum Thema Spritpreis-Vergleich App des Tages: mehr-tanken Die iPhone-Anwendung mehr-tanken findet die günstigsten Tankstellen in Ihrer Nähe und macht sich damit um die Haushaltskasse verdient. Wir haben sie…

Logbuch App des Tages: Track My Life Eine App, die sich merkt, wo Sie Ihr Leben verbringen - für viele Nutzer ist so viel Transparenz der Horror. Anderen hilft dieses Logbuch,… Webseiten auf iPhone speichern App des Tages: Instapaper Instapaper merkt sich interessante Webseiten zum späteren Offline-Lesen und glänzt mit einem tollen Design.

Finanz- und Börsen-Apps Das Smartphone wird zum Börsenparkett: Finanzen.net-App im… Die vorbildlich gestaltete Anwendung vermittelt durch die automatische Kursaktualisierung Börsenparkett-Flair. Das Nachrichtenangebot ist umfangreich,… Finanz- und Börsen-Apps Kurse im Sekundentakt: Die Finanzplatz-App Trader's Box im… Die Finanzplatz-App der BNP Paribas liefert im Sekundenrhythmus Push-Kurse aufs Display. Die Liste der berücksichtigten Einträge kann man leicht an…