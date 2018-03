App des Tages: Clever Lotto

Clever Lotto ist die im App Store am besten bewertete iPhone-App, mit der Sie Lottoscheine verwalten und sogar online tippen können. Wir haben uns die App angesehen.

Faktbox

Name: Clever Lotto

Version: 2.5.2

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Clever Lotto

Clever Lotto unterstützt die Spielsysteme EuroJackpot, LOTTO 6 aus 49, Spiel 77, Super6 und GlücksSpirale. Die App hat drei Kernfunktionen: Sie informiert über die letzten Ziehungen, verwaltet Ihre Tippscheine und kann online neue Tipps abgeben.

Praxis: Unsere Lieblingsspiele für das iPhone

Die Informationen über die letzten Ziehungen sind so, wie man sie sich im Idealfall vorstellt. Startet man Clever Lotto, zeigt die App auf der Startseite die Ergebnisse der letzten Ziehungen wie auch die Termine der nächsten Ziehungen an.

Weitere Details verrät der Reiter "Ziehungen". Auf Wunsch informiert die App mithilfe von Push-Nachrichten über die neuesten Ergebnisse und weist zusätzlich darauf hin, wenn der Jackpot einen in den Einstellungen festgelegten Mindestbetrag übersteigt.

Bildergalerie Galerie Galerie App: Clever Lotto Clever Lotto informiert auf der Startseite über die Ergebnisse der letzten Ziehungen.

In der Rubrik "Tippscheine" lassen sich bequem neue Scheine anlegen. Dazu wählen Sie zunächst die jeweilige Lotterie aus. Anschließend können Sie Ihre Gewinnzahlen von Hand eintragen oder - durch schütteln des iPhones - Zufallszahlen erzeugen. Außerdem bietet die App eines Scanfunktion, mit der sich Lottoscheine abfotografieren lassen.

Clever Lotto hilft darüber hinaus auch beim Tippen. Auf Wunsch sendet die App ihren neuen Lottoschein via Internet an den Lottoanbieter Lottoland.com. Das ist natürlich gebührenpflichtig. Wer seine Tipps lieber offline einreicht, der findet in der App aber auch eine Karte, welche die nächstgelegenen Annahmestellen verzeichnet.

Preis und Verfügbarkeit

Clever Lotto steht zum Download in Apples App Store bereit. Die eigentlich mit einem Preis von 1,59 Euro ausgezeichnete iPhone-App ist derzeit kostenfrei erhältlich. Die Scanfunktion lässt sich für 0,79 Euro als In-App-Kauf freischalten. Das Einreichen von Lottoscheinen via Lottoland erfordert ein zusätzliches Benutzerkonto und ist mit weiteren Kosten verbunden.

+++ Update: Keine Lottoteilnahme möglich +++

Zwischenzeitlich haben wir den Tipp erhalten, dass Clever Lotto keine Online-Teilnahme an deutschen Lotterien ermöglicht. Vielmehr kommt das Einreichen eines Online-Tippscheins über Lottoland einer in England abgegebenen Wette auf deutsche Lottoergebnisse gleich. Das mindert den Nutzwert der App deutlich. Als Tippscheinverwaltung und zum Abrufen von Ziehungsergebnissen ist sie aber weiterhin geeignet.

