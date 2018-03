App des Tages: Clever-Tanken

Nicht erst seitdem sich die Preise an den Tankstellen der 2-Euro-Marke bedrohlich nähern, wird es für Autofahrer immer wichtiger, aktuelle Spritpreise und günstige Tankstellen in der Umgebung zu kennen. Benzinpreis-Apps wie Clever-Tanken.de helfen Autofahrern an der Zapfsäule Geld zu sparen.

© Arnulf Schäfer, Screenshot Clever-Tanken.de: Geld sparen an der Zapfsäule

FaktboxName: clever-tanken.deAktuelle Version: 2.0.2Erforderliche Android-Version: 1.6 oder höher Preis: (zurzeit) 1,59 EuroLink: Clever-Tanken.de

Die Preise an den Tankstellen haben so ihre Dynamik. Zwar gehen die Kosten für Diesel, Benzin, E5, E10 und Superplus immer weiter in die Höhe, aber es gibt immer noch kleine Unterschiede. Die Tankstellen unterscheiden sich in ihrer Preisgestaltung. Zudem ändern sich die Spritpreise an den Zapfsäulen recht schnell. Wer weiß, wo gerade der Sprit am günstigsten ist, kann bares Geld sparen. Rund 15.000 Tankstellen sind bei Clever-Tanken erfasstClever-Tanken liefert auf jedes Android-Smartphone (und iPhone) einen tagesaktuellen Überblick über die Spritpreise in der Umgebung. Rund 15.000 Tankstellen in Deutschland erfasst dieser Dienst regelmäßig. Das sind nicht alle Tankstellen in Deutschland, aber eine gute Auswahl. Rund 50.000 Preispiloten melden die aktuellen Spritpreise von Super E10, Super E5, Superplus, Diesel, Autogas und Erdgas an den Spritpreis-Infodienst.

Selbst Preise für Autogas und Erdgas-Preise stehen zur VerfügungDie App Clever-Tanken liefert bei Abruf eine Liste der günstigsten Anbieter in der Umgebung oder von einem anderen gewünschten Ort. Gelistet werden die Tankstellen, der aktuellen Spritpreis, die Entfernung des Autofahrers bis zur Tankstelle und das exakte Datum der Preiserfassung. Mit Hilfe von Google Maps führt das Smartphone den Autofahrer auch an die gewünschte Zapfsäule. Die Suche kann bei der Spritpreis-App aber gezielt ingeschränkt werden. Auf die gewünschte Spritsorte und die maximale Entfernung bis zur Tankstelle. die Favoriten unter den Tankstellen können zudem gekennzeichnet werden. Die Spritpreise sind meist tagesaktuellClever-Tanken bietet den Vorteil gegenüber anderen Anbietern, dass von den rund 15.000 erfassten Tankstellen meist tagesaktuelle Preise vorliegen. Nicht jede Tank-App ist so aktuell. Da kann es schon mal passieren, dass die Preise einiger Tankstellen zwei Tage alt sind, was - vor Ostern, wenn die Spritpreise heftig in Bewegung sind - zu erheblichen Irritationen führt.PreisDie App kostet im Google Play Store 1,59 Euro - eine Investition die sich bald bezahlbar macht. Dafür verzichtet diese Spritpreis-App auf Werbeeinblendungen, die den Stromverbrauch des Smartphones erhöhen. Andere Tank-AppsOptisch attraktiver als Clever-Tanken ist beispielweise mehr-tanken. Diese App ist kostenlos, wird jedoch über Werbung finanziert. Eine weitere Alternative ist: WhatGas Benzinpreis Pro - die Profi-Version von WhatGas kostet 0,67 Euro bei Google Play (Android Market).

