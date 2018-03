App des Tages: Coach's Eye

© Anbieter Coach's Eye

"Was man nicht sieht, kann man auch nicht verbessern" - unter diesem Motto ist die iPad-App Coach's Eye entstanden. Mit Hilfe der App zeichnen Trainer Sportvideos auf, versehen diese mit Zeichnungen und Sprachkommentar und leiten das fertige Video direkt an den Sportler weiter, auf dass sich seine Leistungen verbessern mögen.

Soweit die Theorie. Wie die Praxis aussieht verdeutlicht dieses Youtube-Video, das zeigt, wie sich der Abschwung eines Golfspielers mit Hilfe von Coach's Eye verbessern lässt.

Coach's Eye: Using the Video Analysis Tools Quelle: CoachsEye 6:38 min

Mit wenigen Fingerbewegungen verdeutlicht der Trainer im Video die Position des Schlägers in Relation zum Kopf des Spielers sowie den Ausgangs- und den Endpunkt der Schwungbewegung. Dazu zeichnet er mit den Zeichenfunktionen von Coache's Eye Linien, Kreise und Quadrate, die von der App über das Video gelegt werden. Über ein Schwungrad am unteren Bildrand steuert er verschiedene Wiedergabepositionen an.

Bildergalerie Galerie Galerie App: Coach's Eye Über die Aufnahmefunktion zeichnen Sie neue Videos während des Trainings auf.

Richtig cool ist, dass Coach's Eye nicht einfach nur Zeichnungen über ein Video legt. Aktiviert der Trainer während der Bearbeitung des Videos die Aufzeichnungsfunktion, merkt sich die App alle Sprünge, die er innerhalb des Videos vornimmt und was er dabei spricht. Auch weitere Zeichnungen lassen sich jetzt noch hinzufügen.

Anschließend reicht das Antippen von "Video senden", um den fertigen Clip online weiterzugeben. Ab iPad 2 bzw. iPhone 4S können Videos auch per HDMI oder AirPlay auf einem TV-Gerät oder Beamer wiedergegeben werden. Dazu ist ein bei Apple erhältlicher HDMI-Adapter bzw. ein AppleTV erforderlich.

Preis und Verfügbarkeit

Coach's Eye ist in Apples AppStore für 3,99 Euro zu haben. Die Universal-App funktioniert sowohl auf dem iPad wie auch auf dem iPhone. Das Aufzeichnen von Videos fällt mit dem iPhone leichter, was aber nicht an der App sondern an der Größe der Geräte liegt. Die Bearbeitung und Präsentation des Videos hingegen profitiert enorm vom größeren Display des iPads.

