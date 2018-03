App des Tages: DB Tickets

© Anbieter DB Tickets

Faktbox

Name: DB Tickets

Version: 01.08.04

Betriebssystem: iOS

Download-Link: DB Tickets

DB Tickets ergänzt die App DB Navigator, über die Bahnkunden schon seit Jahren Zugverbindungen heraussuchen und buchen können. Sie ersetzt das umständliche "Handy-Ticket", das die Bahn per MMS zustellt.

Haben Sie erst einmal die Zugangsdaten des Benutzerkontos von www.bahn.de in DB Tickets hinterlegt, arbeitet die App nahtlos mit DB Navigator zusammen. Sie suchen sich wie gewohnt eine Zugverbindung aus und buchen ein Ticket. DB Navigator erkennt automatisch, wenn DB Tickets installiert ist und weist die App an, das Ticket herunter zu laden und abzuspeichern. Die Übertragung klappt sowohl via 3G als auch per WLAN. Gespeicherte Tickets werden übersichtlich, das heißt inklusive Verbindungsdaten, präsentiert - das hat die App dem MMS-Ticket voraus.

Etwas umständlich ist, dass DB Tickets die so genannten City-Tickets nicht speichert. Das liegt vermutlich daran, dass im Nahverkehr entsprechende Kontrollmöglichkeiten fehlen. Deshalb bleibt DB Tickets auf Fahrscheine für Strecken ab einer Länge von 51 km beschränkt.

Preis und Verfügbarkeit

DB Tickets wie auch die begleitende App DB Navigator stehen kostenlos im App Store zum Download bereit. Die Nutzung erfordert die Einrichtung eines kostenfreien Benutzerkontos auf bahn.de .

