App des Tages: Geizhals App

Shoppen gehen und dabei die aktuellen Online-Preise im Blick behalten. Mit der Geizhals-App ist das kein Problem. Mit der App kann bequem und schnell am Smartphone ein aktueller Preisvergleich durchgeführt werden. Um die Suche zu starten genügt es, den Produktnamen einzutippen. Außerdem bietet die App zwei weitere bequeme Eingabemethoden: Per Sprache (jedoch nicht bei jedem Smartphone) und per Barcode-Scan. Doch das ist nur der erste Schritt - meist folgen mehrere Abfragen von Produktkategorien, bevor die Geizhals-App das gewünschte Produkt fndet. Preisvergleichs-RankingErst dann erscheint das Preisvergleichs-Ranking. Nüchtern und textbasiert ist alles aufgelistet, ohne viele Bilder. Die Liste dient zur Orientierung über die aktuellen Niedrigpreise, sie bietet aber auch die Möglichkeit den gewünschten Artikel bei dem Wunschanbieter zu bestellen.

Anbindung an Online-ShopsZu jedem Anbieter liefert die App Schnellzugriffe auf die Onlineseiten des Shops, die Telefondurchwahl und falls Abholmöglichkeiten bestehen, auch eine Straßenkarte und die Navigation zu dieser Adresse. Die App erlaubt aber auch den schnellen Zugriff auf die Preisentwicklung, Produktbewertungen, Bildergalerien und die Hersteller-Infos zu dem gesuchten Produkt. Um die entsprechenden Infos aus dem Internet abzurufen, werden Online-Verbindungen gestartet. FazitDie Geizhals-App ist eine nüchterne Nutzwert-App: Sie liefert viele wichtige Informationen, die überdies sehr aktuell sind. Optisch macht die App jedoch nicht so viel her - außerdem ist sie sehr textlastig. Die Schrift ist nicht sehr groß - die Angaben waren auf dem Bildschirm des Test-Smartphones (Auflösung: 480 x 800 Pixel) jedoch gut ablesbar. PreisDie Geizhals-App steht kostenlos bei Google play zur Verfügung. AlternativenAndere Preisvergleichs-Apps sind: Idealo Preisvergleich oder Barcode-Scanner wie Barcode Scanner barcoo, die ebenfalls auf Preissuchmaschinen zugreifen.

