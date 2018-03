App des Tages: Hot Dog Bush

© connect Hot Dog Bush

Die Spielidee von Hot Dog Bush ist nicht mehr ganz neu, aber nach wie vor unterhaltsam. Nach seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus sucht Ex-Präsident George W. Bush sein Glück als Hot Dog Verkäufer - und gerät dabei mächtig unter Druck. Lange Zeit gab es das Spiel, das in die Kategorie Time Management fällt, nur als Flash-basiertes Browser-Game. Jetzt ist es im App Store angekommen.

Ausgerüstet mit Ihrem eigenen Hot Dog Wagen machen Sie New York unsicher. Würstchen auf den Grill, Brötchen gleich daneben. Garzeit abwarten. Ketchup drauf und auf den Tresen. Geld kassieren nicht vergessen! Was einfach klingt, das artet rasch in hektische Betriebsamkeit aus: Die Kundenzahl wächst, nach und nach freigeschaltete Zutaten wie Zwiebeln und Majonnaise, Burger, Pommes Frites und Getränke sorgen für zusätzliche Spannung.

Servieren Sie zu langsam, dann hauen die Kunden ab und die teuren Zutaten verbrennen auf dem Grill. Beides reduziert Ihren Tagesverdienst - und der ist wichtig für das Erreichen des nächsten Levels. Im Karrieremodus beginnen Sie in der Bronx und arbeiten sich über das Yankee Stadium weiter vor Richtung Manhattan. Für ein kurzes Spiel zwischendurch eignet sich der Speed Mode besser.

Die Umsetzung von Hot Dog Bush für Apples Mobilgeräte ist exzellent gelungen. Die Bedienung macht mit den Fingern noch mehr Spaß als per Maus am PC. Auf dem iPad ist Hot Dog Bush vielleicht noch ein bisschen besser bedienbar - aber auch die iPhone-Version sorgt für jede Menge Spaß. Suchtgefahr wird oft behauptet - bei Hot Dog Bush existiert sie wirklich!

Preis und Verfügbarkeit

Die Universal-App Hot Dog Bush steht als Gratis-Download in Apples App Store bereit. In dieser Form reicht das Spiel aber nur für einen Test aus. Die Vollversion schalten Sie für 89 Cent per In-App-Kauf frei.

