App des Tages: Klingelton Maker

Wie groß der Bedarf an individuellen Klingeltönen ist, zeigt ein Blick in die Download-Charts von Apples App Store. Hier gehört Klingelton Maker schon seit längerem zu den am häufigsten heruntergeladenen Apps. Wir haben uns die Gratis-Version angesehen.

Beim ersten Programmstart nervt Klingelton Maker mit gleich drei Popups auf einmal: Die App will wissen, ob sie Push-Benachrichtigungen verschicken darf und wirbt anschließend noch per Popup für andere Apps. Nun gut, dafür kostet Klingelton Maker nichts.

Hat man erst einmal den Bogen raus, dann geht das Erstellen von Klingeltönen fix von der Hand. Das wichtigste zuerst: Wählen Sie einen auf dem iPhone gespeicherten Song aus, den Sie in einen Klingelton verwandeln möchten. Anschließend rufen Sie die Einstellungen über das Zahnrad-Symbol oben links auf. Aktivieren Sie hier die Option "Ziehen und Hörprobe". Dann verlassen Sie die Einstellungen wieder.

Bildergalerie Galerie Galerie App: Klingelton Maker Klingelton Maker verwandelt in iTunes auf dem iPhone gespeicherte Songs, aber auch per Mikrofon vorgenommene Aufnahmen, in Klingeltöne.

Jetzt können Sie mit dem Schieberegler bzw. den Plus- und Minus-Knöpfen unterhalb von "Start" festlegen, an welcher Stelle des Songs der Klingelton beginnen soll. Dank "Ziehen und Hörprobe" spielt Klingelton Maker immer 3 Sekunden ab der eingestellten Startposition ab. Unter "Länge" bestimmen Sie, wie lange ein Klingelton werden soll. Die Gratis-Version von Klingelton Maker ist auf eine Länge von 30 Sekunden je Klingelton beschränkt. In der Voreinstellung blendet die App Klingeltöne automatisch sanft ein und am Ende wieder aus.

Tipp: App macht Smartphones zum Radiowecker

Insgesamt fällt es leicht, passgenaue Klingeltöne zu produzieren. Passt alles, dann drücken Sie rechts unten auf das Disketten-Symbol, um den Klingelton abzuspeichern.

Etwas umständlich, aber ohne Jailbreak nicht anders möglich: Damit Sie den neuen Klingelton aktivieren können, müssen Sie das iPhone zunächst mit iTunes synchronisieren. Klicken Sie anschließend in iTunes links auf Ihr iPhone, dann auf den Reiter "Apps" und scrollen Sie runter bis zu "Dateifreigabe". Klicken Sie in der linken Spalte auf "RMaker". Jetzt sehen Sie rechts den Klingelton. Markieren Sie ihn, klicken Sie auf "Sichern unter" und speichern Sie den Klingelton auf der Festplatte ab. Anschließend ziehen Sie ihn in iTunes links auf die Spalte "Töne". Nach der nächsten Synchronisation des iPhones können Sie den Klingelton dann in den iPhone-Einstellungen aktivieren.

Preis und Verfügbarkeit

Klingelton Maker ist eine kostenfreie Anwendung, die in Apples App Store zum Download bereit steht. Sie finanziert sich durch etwas aufdringliche Werbeeinblendungen. Diese lassen sich in der 0,79 € teuren Bezahl-Version abschalten. Gleichzeitig sind dort bis zu 40 Sekunden lange Klingeltöne möglich und es stehen erweiterte Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung.

