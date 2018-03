App des Tages: mehr-tanken

© Anbieter mehr-tanken App

Faktbox

Kern der iPhone-Anwendung mehr-tanken ist eine komfortable Suchfunktion, mit der Sie innerhalb Deutschlands die Spritpreise an den Tankstellen rund um Ihren aktuellen Aufenthaltsort vergleichen können. Spätestens, wenn zur nächsten Ferienzeit oder den Feiertagen die Spritpreise anziehen, sind Sie mit dieser Anwendung also bestens gerüstet.

mehr-tanken erfordert eine Reihe von Eingaben, bevor es losgehen kann. So müssen sie die gesuchte(n) Kraftstoffart(en) auswählen. Das können durchaus mehrere sein, zum Beispiel Diesel und Super-Diesel. Außerdem müssen Sie einen Suchradius vorgegeben. Wahlweise sucht mehr-tanken rund um den aktuellen, per GPS ermittelten Aufenthaltsort, oder in der Nähe eines per Postleitzahl oder Namen angegebenen Ortes. Wer möchte, der kann die Suche außerdem auf Tankstellen seiner Lieblingsmarken beschränken.

Bildergalerie Galerie Galerie App: mehr-tanken mehr-tanken ist ein Preisvergleich für Spritpreise in Ihrer Region.

Nach Tippen auf "Suchen" präsentiert mehr-tanken die passenden Treffer. Für jede Tankstelle erhalten Sie neben deren Namen und Adresse den zuletzt gemeldeten Preis für die gewählten Kraftstoffarten und das Datum der letzten Aktualisierung. Noch mehr Infos und Funktionen gibt es, wenn Sie eine Tankstelle antippen. Dann können Sie die Spritpreise aktualisieren bzw. bestätigen, die Tankstelle per E-Mail, SMS, Facebook oder Twitter mit Freunden teilen und sie in den Favoriten speichern.

Gut gelöst: auf Wunsch übergibt mehr-tanken die Koordinaten der Tankstelle direkt an eine auf dem iPhone integrierte Navigations-Software, zum Beispiel Navigon, oder an Apples Karten-Anwendung.

Preis und Verfügbarkeit

mehr-tanken steht als Gratis-Download in Apples App Store zur Verfügung. Die Anwendung finanziert sich durch die Einblendung der Center Werbebanner. Diese lassen sich durch einen InApp-Kauf für 0,79 € entfernen, womit zugleich auch die Anzeige im Querformat aktiviert wird. Für weitere 0,79 € gibt es die große Übersichtskarte, welche die aufgespürten Tankstellen übersichtlich präsentiert.

