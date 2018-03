App des Tages: Mitfahrgelegenheit

© Anbieter Mitfahrgelegenheit

Faktbox

Name: Mitfahrgelegenheit.de

Version: 2.0

Betriebssystem: iOS

Download-Link: Mitfahrgelegenheit

Wenn Sie häufig unterwegs sind und Ihre Reisekosten drücken möchten, dann sollten Sie die Anwendung Mitfahrgelegenheit auf Ihrem iPhone installieren. Darüber finden Sie andere Reisende, die zur selben Zeit auf derselben Strecke unterwegs sind wie Sie und können sich mit diesen zusammen tun. Je nach Verkehrsmittel - Mitfahrgelegenheit bedient Auto und Bahn - fällt die Ersparnis unterschiedlich hoch aus. Und nette Leute lernen sie obendrein auch noch kennen.

Für Auto- und Bahnreisen

Autofahrern bietet die App Mitfahrgelegenheit die Möglichkeit, Strecken, die sie demnächst fahren werden, zu veröffentlichen. Jede dieser Anzeigen enthält neben Abfahrtsort und Zielort auch Datum und Uhrzeit, freie Plätze und den Preis pro Person. Wer mitfahren möchte, der kontaktiert den Fahrer einfach über die Anwendung oder per Telefon. Dabei erleichtern Bewertungen das Einschätzen des Angebots. Auch Bahnfahrten lassen sich über Mitfahrgelegenheit vergünstigen, indem sich mehrere Reisende gemeinsam ein Gruppenticket leisten. Ob es sich bei einem Angebot um eine Auto- oder eine Bahnfahrt handelt, zeigt die Anwendung in Form eines Symbols an. Diese Zahlung wird durch die integrierte PayPal-Funktion erleichtert.

Preis und Verfügbarkeit

Mitfahrgelegenheit ist eine kostenlose Anwendung, die Sie über Apples AppStore beziehen können. Die Nutzung setzt die Einrichtung eines kostenlosen Mitfahrgelegenheit.de-Benutzerkontos voraus, sowohl für Fahrer wie auch für Mitreisende. Fahrten, die über die App gebucht werden, sind mit weiteren Kosten verbunden.

